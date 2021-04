"Es difícil pensar que el pequeño comercio pueda vender en internet, pero es lo que nos toca hacer"

29 millones de personas utilizan diariamente las redes sociales y pasan casi seis horas al día en Internet. De acuerdo con Según el informe Digital In 2020, 29 millones de personas en España -más de la mitad de la población- utilizan diariamente las redes sociales y pasar unas seis horas al día en internet. Instagram, Facebook, Youtube, Tik Tok… hoy en día, es raro encontrar a una persona que no tenga presencia en alguno de estos canales, convirtiendo en casi invisible a todo lo que no tenga presencia en la red.

Consciente del potencial de esta vía, Aurora Sachez, propietaria de una tienda de moda en el zaragozano barrio de Las Fuentes, decidió exponer su negocio a través de Facebook e Instagram, donde ya cuenta con más de 2.000 seguidores. “Hay que ir renovándose y adaptándose a las nuevas tecnologías, porque es lo que nos están demandando”, explica. Todos los días, Sachez dedica media hora a la creación de contenido para sus redes sociales: hacer fotos y preparar el contenido que va a publicar, contestar a las preguntas de sus clientes... “Es cierto que lleva trabajo, pero después del último año, tenemos que animar a la gente a que venga a las tiendas, crearles una necesidad. Tengo clientas que, cuando ven una prenda o un ‘look’, me piden que se lo guarde y deciden salir de casa y venir a comprar”, confiesa.

“Las clientas me preguntan por combinaciones de prendas o si tengo un producto disponible, y cuando vienen a la tienda me agradecen todo el contenido que subo. Al final, las redes sociales son una herramienta más para dar salida al producto que tienes”, añade. Así, el de Aurora es un buen ejemplo de cómo la presencia en la red repercute de manera positiva en los comercios y negocios locales. Este es también el propósito de la campaña ‘Yo vendo Zaragoza online’ , una iniciativa de la Cámara de Comercio y el Ayuntamiento de Zaragoza que espera atraer a los negocios y comercios locales al entorno digital.

“Yo tengo mucha ilusión, y creo que es importante no perderla. Hay que estar fuertes después de la situación que hemos vivido. Las clientas vienen, te cuentan sus problemas y sus cosas, y tenemos que estar ahí, de una manera o de otra”, apunta Sachez, sobre por qué es importante dar el salto a internet.

Además de las redes, esta empresaria está trabajando ya en una página web, que dará a conocer en los próximos días. “El pequeño comercio no está en contra de las ventas ‘online’, pero a mí me resultaba difícil entender que una tienda como la mía pudiese vender en internet, pero es lo que nos toca hacer”, explica. En su caso, se trata de una web muy especial, unido a un blog de contenidos sobre moda y consejos, con la que espera mantener la esencia del pequeño comercio y el espíritu de su tienda. “He decidido darle salida a la mercancía que tengo parada en la tienda, con una sección ‘outlet’ y con otra de temporada”, explica. “Toda la gente nueva que compre será bienvenida, pero he construido esta página para seguir dando el mejor servicio a las clientas que tengo: tanto si vienen a la tienda como si les envío la ropa a su casa, quiero que tengan la confianza de que han acertado con su compra, con la talla y con las prendas de calidad de siempre”, concluye.