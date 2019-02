La DGA dará una subvención al Zaragoza ocho años después

E l Gobierno de Aragón volverá a dar una subvención al Real Zaragoza ocho años después de la última. El Ejecutivo regional aprobó ayer la propuesta de resolución definitiva de concesión de subvenciones a sociedades anónimas deporitvas y clubs de élite, en la que se incluye la adjudicación de 229.895,25 euros para la SAD, con cargo a los presupuestos del 2019, de los 681.000 que había solicitado. El club aragonés había estado ausente de este reparto desde el 2011, cuando percibió 1.800.000 euros.

Su desaparición se debía a su situación concursal, en la que entró precisamente en ese año 2011. La normativa de subvenciones estableció entonces que no podían percibir ninguna aquellos clubs o SAD que fueran acreedores de organismos públicos como Hacienda y Seguridad Social. En la orden del pasado 18 de septiembre se especifica que «el benefciario de cualquier subvención o ayuda concedida por la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón vendrá obligado a acreditar que se encuentra al corriente de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, así como que no tiene deuda alguna pendiente de pago con la Comunidad Autónoma de Aragón».

El Real Zaragoza se encuentra todavía en concurso de acreedores pero está al corriente de todos los pagos a los que se comprometió en dicho proceso, por lo que la SAD entiende que no había ningún impedimento legal para entrar en el reparto de subvenciones y que su concesión era, por tanto, una cuestión de voluntad política. Desde la DGA se considera que al estar al corriente de pago del concurso ha dejado de ser un acreedor y puede volver a ser incluido. Por eso el club presentó su solicitud y el Gobierno de Aragón ha aprobado su concesión. La SAD que en esta ocasión no ha tramitado su petición es la SD Huesca que, de esta forma, no percibirá ninguna cantidad.

El Gobierno de Aragón ha destinado en este 2019 642.512,85 euros a las sociedades anónimas deportivas aragonesas y 1.591.803,17 euros para los clubs deportivos. El Real Zaragoza ha estado excluido de este reparto desde el 2011. En aquella ocasión recibió 1.800.000 euros, misma cantidad que el año anterior. En el 2008 le adjudicaron 3.189.655,17 euros y, en el 2017, 3.480.000,00 euros.