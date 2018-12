Sin palabras

Por favor no le deis al ventilador hacia Pombo, aquí los culpables son los dueños por no cesar hace tiempo a una dirección deportiva inepta y a un entrenador que desde que vino no hace mas que pruebas y no da una, aqui no se viene a hacer pruebas , si no a dar soluciones y si no hay lo que necesitas, no haber venido, que información tenias de sobra, pero el dinero es muy laminero.