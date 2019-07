Oferta por Raphael Dwamena

El Real Zaragoza ha presentado una oferta formal al Levante para la cesión del delantero ghanés Raphael Dwamena y ahora mismo se encuentra bien posicionado para hacerse con el futbolista, que no tiene sitio en el club granota y va a salir seguro este verano. El Zaragoza no cubriría en ningún caso la totalidad del salario del punta, que ronda los 800.000 euros, pero el interés por parte zaragocista es fuerte. En todo caso, no es una operación que vaya a cerrarse en los próximos días, ya que el Levante se va a tomar su salida con relativa tranquilidad sabiendo que es obligada porque está pendiente del futuro del madridista Borja Mayoral, al que quiere intentar convencer para que siga cedido en el conjunto valenciano.

Así, Raphael va a salir, pero no de forma inmediata y el Zúrich suizo, desde donde llegó el verano pasado, está muy interesado en su cesión. El jugador no ha convencido en el Levante, con el que tiene contrato hasta 2022 y que firmó un traspaso récord hace un año para su fichaje, y solo ha jugado en 12 partidos de Liga, con 216 minutos y dos asistencias, y en tres de Copa, siendo titular en dos de ellos, ante el Lugo, y anotando su único gol con la camiseta granota.

El Levante firmó al internacional ghanés el verano pasado pagando en torno a 6 millones de euros por un jugador que ahora mismo tiene 23 años y que llegaba hace un año avalado por los 25 tantos en 56 partidos disputados con el Zúrich. Con anterioridad estuvo ligado al Liefering y al Austria Lustenau, ambos equipos austriacos. Se trata de un delantero con mucho gol y con buena capacidad aérea, que también puede jugar caído a las bandas, sobre todo partiendo desde la izquierda.

El Zaragoza ha intentado para la delantera el fichaje de Álex Alegría, pero finalmente se ha marchado al Mallorca, y ha tanteado la cesión de Rafa Mir (Wolverhampton), pero es una operación de altísimo coste y el delantero, además, prefiere apurar opciones de Primera y su club intentar que, si no juega en la élite, lo haga en la Championship inglesa, por lo que es una operación de una tremenda dificultad. Así, el Zaragoza explora otras alternativas y una de ellas es Raphael Dwamena.