El Huesca continúa sin arrancar y recibió un duro golpe de realidad en Los Pajaritos ante más de 1.100 aficionados oscenses, que vieron cómo su equipo dominó aunque con inoperancia ofensiva. Los azulgranas volvieron a caer fuera de casa dando una pobre imagen ante el Numancia. Escassi dio los tres puntos a los sorianos tras un cabezazo inapelable a balón parado, que puso la única luz a un encuentro feo en el que ninguno de los dos conjuntos encontró fácilmete el camino de la otra portería y en el que los de Míchel fueron claramente de más a menos durante el partido.

El técnico madrileño apostó por la continuidad de inicio en Los Pajaritos. Además de los esperados, Miguelón y Álvaro, Juan Carlos Real entró en el once por Eugeni buscando dar otro aire en tres cuartos. Desde el primer momento, los oscenses se hicieron con la posesión del balón ante un Numancia replegado que dejaba a Higinio descolgado.

Sin embargo, el Huesca fue incapaz de ponerle velocidad al juego y las imprecisiones fueron constantes durante los primeros veinte minutos. Rondando el cuarto de hora, Sergio Gómez entró por un Raba que se marchó aquejado de una lesión en el hombro después de una mala caída.

Mientras al Huesca no le salían las cosas, el Numancia seguía sin proponer nada y basaba su juego en las pérdidas de balón oscenses en el mediocampo. En una de ellas, Moha recortó elegantemente a Pulido pero su centro no encontró rematador. Poco después, Sergio Gómez tuvo la más clara para los azulgranas en la primera mitad con un disparo mordido después de una buena asistencia de Escriche.

Esta ocasión despertó al Huesca de su letargo. Juan Carlos cogió la responsabilidad y se puso a los mandos de las operaciones en la parcela ofensiva. A pesar de ello, el ex del Almería continúa sin encontrar su mejor versión aunque fue lo más desequilibrante del equipo en ataque. El balón era oscense pero sin inquietar a Barrio. Instantes antes del descanso, Dani Escriche, que continúa sin suerte de cara a gol, se hizo un hueco en el área y su disparo fue rechazado in extremis.

El Numancia salió con otra cara de los vestuarios y en los primeros minutos del segundo acto se quitó la presión del Huesca y merodeó el área de Álvaro Fernández. Míchel dio entrada a Cristo por Juan Carlos y experimentó con el canario como interior. Escassi obligó a Álvaro a intervenir por primera vez en el partido tras un saque de falta directa. Mosquera respondió poco después con una acción similar que Dani Barrio envió a córner.

El Huesca bajó mucho su nivel e incluso llegó a perder el control de la bola y del partido. Se palpaba en el ambiente de Los Pajaritos que el partido podía decantarse para cualquiera de ambos bandos. En esta fase de indecisión, los de Luis Carrión encontraron el premio del gol. Escassi aprovechó la ineficacia defensiva de la defensa azulgrana para dar los tres puntos al Numancia. Los oscenses no supieron reaccionar, ya con Okazaki en el campo, y no gozaron de ninguna ocasión para poner el empate en el electrónico. Esta derrota obliga a Míchel a buscar soluciones de forma urgente ya que el Huesca recibe al Albacete el miércoles.

Ficha técnica:

Numancia: Dani Barrio, Álex Sola, Derik Osede, Escassi, Héctor Hernández; Otegui (Kako, m. 85), Gus Ledes; Moha, Marc Mateu, Nacho (Curro, m. 60); Higinio (Guillermo, m. 67).

SD Huesca: Álvaro Fernández; Miguelón, Josué Sá, Jorge Pulido, Luisinho; Mikel Rico, Pedro Mosquera, Juan Carlos Real (Cristo, m. 49); Raba (Sergio Gómez, m. 16), Dani Escriche (Okazaki, m. 76), David Ferreiro.

Gol: 1-0, min.79: Escassi.

Árbitro: Trujillo Suárez (Comité canario). Enseñó tarjeta amarilla a los locales Nacho y Álex Sola, y al visitante Ferreiro.

Estadio: Los Pajaritos

Espectadores: 4.025.