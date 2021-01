«El equipo está preparado para sacar esto»

No atraviesa el Huesca un buen momento a nivel ofensivo ya que todavía no ha conseguido marcar en Liga en el 2021. Cuatro choques, cuatro duelos sin ver portería. Y Ontiveros, uno de los hombres más importantes de la Sociedad Deportiva Huesca en el frente de ataque pese a jugar escorado a banda, no oculta que, como los números dictan, «nos cuesta crear ocasiones y materializar las que tenemos».

Pese a ello y la delicada situación clasificatoria del Huesca, que se encuentra cerrando la clasificación y con seis puntos de déficit con respecto a Osasuna, conjunto que marca la permanencia, el marbellí afirmó que «el equipo está trabajando bien y la plantilla está preparada para sacar esto adelante». De hecho, agregó, «entre todos lo haremos». Y en cuanto a la tabla, se mostró optimista al asegurar que «la clasificación está muy justa y con dos victorias estamos ahí para salir del descenso».

Sobre Pacheta, el nuevo técnico del conjunto altoaragonés, que suma dos encuentros al frente del Huesca en los que todavía no ha podido estrenar el casillero de victorias, Ontiveros resaltó que «ha puesto su estrategia y nosotros le sacamos el máximo partido posible, para que el que entre pueda dar el máximo nivel sobre el campo».

Y una de las estrategias que está aplicando Pacheta en estas primeras semanas de entrenamientos y partidos es alinear a cinco defensas en un sistema con tres centrales (que han sido Siovas, Pulido y Gastón Silva, ya que Insua está contagiado de covid) y dos carrileros profundos y de carácter más ofensivo como Pablo Maffeo y Javi Galán, que le han ganado la partida a Pedro López y Luisinho. Eso ha propiciado que, en palabras del malagueño, «a este equipo sea difícil hacerle goles».



Mirada puesta en Valladolid

Sin embargo, contra el Villarreal, la parte ofensiva fue el gran talón de Aquiles del equipo azulgrana: «Fue un punto trabajado, porque el Villarreal puso las cosas difíciles. El equipo tuvo nivel, pero faltaron ocasiones para materializarlas en el resultado», subrayó Javier Ontiveros.

Además, el marbellí no ocultó que el próximo encuentro contra el Valladolid es vital para las aspiraciones del Huesca, si bien no podrá estar por acumulación de amarillas. «El equipo está con muchas ganas de sacar los tres puntos y la victoria. Serían muy importantes para nosotros y también para la afición», comentó.