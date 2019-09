Un hueso duro de roer

Para conseguir pelear por los puestos altos de la tabla, el Huesca tiene que recuperar las buenas sensaciones en El Alcoraz. Aquellas que aparecieron en la segunda jornada contra el Deportivo y no han vuelto a aparecer por la capital altoaragonesa. Los oscenses buscan esa continuidad de resultados ante un Girona que está llamado a recuperar la categoría debido a la calidad de su plantilla. La victoria ante el Extremadura en el Francisco de la Hera ha devuelto al Huesca a la senda positiva de resultados tras acumular dos duras derrotas frente al Albacete y el Numancia. El choque se presenta como uno de los más interesantes de la jornada tanto por el pasado reciente de ambos equipos en Primera División como por el estilo de juego atractivo que los dos entrenadores gustan de dar a sus conjuntos.

El Huesca ya se vio las caras con los gerundenses en pretemporada. Por aquel entonces, Míchel ya pudo contar con la mayor parte de su plantilla y los oscenses pasaron por encima del Girona en un partido de sobresaliente. Ya con la competición en marcha, ambos equipos comparten serias dudas en su rendimiento durante estos primeros compases. A pesar de sumar doce puntos, el Huesca sigue sin alcanzar la regularidad y Unzué no encuentra la tecla adecuada en los catalanes, que acumulan diez puntos. «El Girona es un equipo que propone, que quiere dominar, y vamos a intentar quitar esas virtudes por todos los medios. Queremos que se sientan incómodos en el terreno de juego», analizó Míchel en la rueda de prensa previa al choque.

El partido será especial para Álex Gallar y Samu Saiz, que forman parte de la historia del conjunto oscense y volverán al estadio donde mejor fútbol han desplegado. Gallar marcó el primer tanto del Huesca en Primera mientras que Saiz capitaneó a los azulgranas en el primer playoff de la historia del club altoaragonés.

Míchel cuenta con las bajas seguras de Doukouré, Insua, Raba y Escriche. Por ello, las variantes para el madrileño se reducen. El baile en los laterales está siendo impredecible en las últimas jornadas. Miguelón y Javi Galán serían las alternativas más ofensivas en los dos carriles del cuadro oscense.

Mientras, Pulido y Josué Sá tendrán la difícil tarea de secar a un delantero de superior categoría como Cristian Stuani, que ya suma cinco tantos en esta Liga. «En esta categoría todo te lo tienes que ganar en el campo. No me espero un rival mucho más complicado de los anteriores, como tampoco imagino que vaya a ser fácil», dijo el técnico oscense acerca del Girona.

En el centro del campo, Míchel no suele mover mucho las piezas. Mikel Rico volverá a la titularidad después de descansar en Almendralejo en detrimento de Eugeni o de Juan Carlos Real. El gallego marcó el gol de la victoria pero sigue sin mostrar el nivel que se le espera.

Por su parte, el Girona todavía no ha ganado ningún partido fuera de casa esta temporada. Unzúe no podrá contar con Pablo Maffeo en el lateral derecho por lesión pero recupera a dos piezas clave como Borja García y Juanpe.