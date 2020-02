El coronavirus de Twitter: "No puedo contestaros a todos, estoy contagiando"

El coronavirus ya lleva un par de días en España, con casos confirmados en varias comunidades autónomas, y aunque la OMS aconseja evitar caer en el alarmismo y ha desmentido una gran cantidad de bulos, se ha creado una situación generalizada de agitación y drama.

Algunas personas, sin embargo, se han tomado la psicosis generada como la situación perfecta para quitar seriedad al asunto creando un perfil parodia del virus en Twitter. Algún atrevido o atrevida ha activado la cuenta @CoronaVid19, que ha superado los 424.000 seguidores en muy pocos días. Para hacerse una idea, el Ministerio de Sanidad tiene 274.000, y la Conselleria de Salut, 45.000. La cuenta fue creada en febrero del 2019 pero es ahora cuando se ha disparado, cuando su ingenioso titular ha cambiado el nombre del usuario por el de 'Coronavirus'.

La mayoría de sus tuits alcanzan decenas de miles de 'me gusta' y retuits. De hecho, el tuit fijado ("estoy cerrando la gira mundial con mi representante"), publicado el 25 de febrero, roza ya los 200.000 'me gusta' y los 40.000 retuits. "No puedo contestaros a todos, estoy contagiando", fue uno de los tuits que dieron fe del éxito de la iniciativa: la persona responsable ya no daba abasto el primer día.

El periódico ha intentado ponerse en contacto con la o las personas que están detrás de la cuenta, y la respuesta también ha venido cargada del tono burlón que caracteriza todos los tuits: "Pregunta, pero lo único que te puedo garantizar es un contagio". Y de momento no ha habido más respuesta.

Estoy cerrando la gira mundial con mi representante. — Coronavirus (@CoronaVid19) February 25, 2020

No puedo contestaros a todos, estoy contagiando. — Coronavirus (@CoronaVid19) February 25, 2020



El virus ha tenido tiempo para burlarse de todos. En algunas de sus publicaciones se mete con la homeopatía y los antivacunas, con Donald Trump y hasta se mofa de la cancelación del Mobile World Congress. En sus tuits más populares ha celebrado la llegada del virus a España.

Estoy de Erasmus. — Coronavirus (@CoronaVid19) February 25, 2020

¡BUENOS DÍAS, ESPAÑA! ARRIBA ESA TOS. — Coronavirus (@CoronaVid19) February 26, 2020

Lo que cuesta aparcar en Barcelona. — Coronavirus (@CoronaVid19) February 25, 2020

Esta semana estaré en Tenerife firmando bajas laborales. — Coronavirus (@CoronaVid19) February 25, 2020

Qué ganas de conocer la Ciudad de las Artes y las Ciencias.

Bon día, València! — Coronavirus (@CoronaVid19) February 27, 2020

GUERRA DE VIRUS

Pero eso no es todo. Un duelo viral ha enfrentado al coronavirus y la gripe común en las redes. Y es que la divertida idea del creador o creadora (anónimo) de este perfil no ha tardado en 'contagiar' a otros usuarios. Menos de dos días después de la llegada del coronavirus a la red social, apareció su 'competencia', la gripe común, para entablar una discusión reprochándose mutuamente sus 'logros'.

Conmigo no compráis tantas mascarillas eh hijos de puta. Os noto muy subiditos. ¿Os viene bien estar en cama este finde? — Gripe Común (@Gripe_Comun) February 26, 2020

No vas a durar ni un puto invierno, payaso. https://t.co/BkRN0GsRwj — Gripe Común (@Gripe_Comun) February 26, 2020