Julio ha sido el mes más calido de la historia en el mundo

El pasado julio ha marcado un nuevo hito negativo en la crisis climática al convertirse en el mes más cálido de la historia en el conjunto del planeta, según los datos del servicio europeo Copérnico sobre el calentamiento global. El récord anterior lo ostentaba julio del 2016, superado ahora por el del 2019 por 0,04C.

"El mes de julio es generalmente el más caluroso del año en el mundo, pero según nuestros datos este mes de julio de 2019 también ha sido el mes más caluroso jamás medido, aunque por poco", ha declarado este lunes el jefe del servicio, Jean-Noël Thépaut, antes de advertir que de continuar el actual ritmo de aumento de las emisiones de efecto invernadero "los récords de altas temperaturas seguirán siendo batidos".

Los elevados registros del pasado julio afectaron particularmente a Europa Occidental, con países como como Alemania, Bélgica, Francia o los Países Bajos afectados por una ola de calor corta pero muy intensa durante la rompieron sus récord absolutos de temperatura. Según Copérnico, las temperaturas también han sido superiores a lo normal en Alaska, Groenlandia, Asia Central, partes de la Antártida y de Siberia, donde se ha declarado una ola de unos 100 incendios que afectan a tres millones de hectáreas.

LA PUNTA DEL ICEBERG

"Siempre ha habido veranos calurosos, pero este no es el verano de nuestra juventud, no es el verano de nuestros abuelos", comentó hace unos días el secretario general de la ONU Antonio Guterres. "Si no hacemos nada sobre el cambio climático ahora, estos eventos climáticos extremos serán la punta del iceberg: el iceberg se está derritiendo rápidamente", agregó.

La Organización Meteorológica Mundial estima que 2019 estará entre los 5 primeros de los años más calurosos. "El año 2019 ha sido muy caluroso hasta ahora, con 2019 siendo uno de los 4 meses más calurosos, y junio de 2019 fue el mes de junio más caluroso jamás medido", dijo Copernicus el lunes.