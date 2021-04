Madrid suspende la actividad de un laboratorio tras hallar indicios de maltrato animal

La Comunidad de Madrid ha decidido suspender la actividad investigadora del laboratorio Vivotecnia después de que, a raíz de una denuncia, se constataran indicios de maltrato animal tras realizar una inspección.

Según ha informado este domingo el Gobierno regional en un comunicado, la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Sostenibilidad ha tomado esta decisión después de que esta semana la organización Cruelty Free International difundiera un vídeo en el que se revelaban conductas "que supondrían una infracción muy grave de la normativa que regula el uso de animales de experimentación en este laboratorio de ensayos clínicos".

Tras la divulgación del vídeo, la Comunidad abrió un procedimiento y envió con carácter inmediato una inspección para que recabara información sobre los hechos conocidos de los que no constaba denuncia previa. "Tras comprobar la existencia de dichos hechos, se procedió inmediatamente a suspender de manera temporal la actividad investigadora, con la prohibición expresa de realizar nuevos proyectos con animales. Asimismo, puso en conocimiento del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) lo ocurrido", ha explicado el Gobierno.

La Comunidad ha asegurado, asimismo, el bienestar de los animales residentes en el laboratorio, que han quedado bajo el cuidado y supervisión constante de la Comunidad, y de un veterinario in situ, en tanto se determina el destino de los mismos. También se contempla su traslado a centros de acogida con su posterior adopción, en función de lo que establece la normativa de protección de los animales utilizados en experimentación y otros fines científicos.

Por su parte, PACMA, junto con el Santuario Vegan, Salvando Peludos y el Centro Rainfer, ha interpuesto una querella criminal contra el laboratorio "a raíz de las horribles imágenes que han conmocionado a toda la sociedad, en las que se muestra cómo el personal de dicho laboratorio maltrata, humilla y realiza prácticas presuntamente ilegales a perros, conejos, ratones, macacos, cerdos y otros animales empleados en la experimentación", ha informado el Partido Animalista.

Este domingo santuarios, asociaciones y protectoras de animales de diversos puntos del país, además de pedir el cierre de la biotecnológica, han solicitado en un comunicado ceder la custodia de los animales a entidades que puedan garantizar su bienestar.

Cruelty Free Internacional dio a conocer el pasado viernes un vídeo en el que se muestra el supuesto maltrato animal y la extrema crueldad a la que son sometidos en Vivotecnia.

