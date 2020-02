Las redes se movilizan contra la discriminación a la población china por el coronavirus

Las redes sociales se han movilizado contra la estigmatización que está sufriendo la población china desde la aparición del coronavirus que ha causado ya más de 400 muertes y más de 20.000 infectados.

En Twitter los usuarios han empezado a compartir imágenes de personas chinas o con ascendencia china en las que muestran escrito el mensaje con el hashtag #NoSoyUnVirus #ImNotAVirus.

Este martes, el propio Pedro Sánchez pidió en su perfil que lamentaba "la posible estigmatización que la comunidad china pueda estar sufriendo. Las personas no son un virus, la xenofobia sí".

Me he reunido con la Asociación de Chinos en España para trasladarles nuestra solidaridad y apoyo ante el brote de #coronavirus que padece su país. Lamentamos la posible estigmatización que la comunidad china pueda estar sufriendo. Las personas no son un virus, la xenofobia sí. pic.twitter.com/K9emwmix1g

"No usemos el #coronavirus como excusa para el racismo. No criminalicemos y estigmaticemos a las personas que se contagian", escribe una usuaria. "Deja de usar la excusa del virus para expresar tu mierda racista", publica otro.

#NoSoyUnVirus #ImNotAVirus #JeNeSuisPasUnVirus Ánimos y apoyo. No usemos el #coronavirus como excusa para el racismo. No criminalicemos y estigmaticemos a las personas que se contagian: no es su culpa. Las personas chinas están tomando precauciones, como cualquier otra. pic.twitter.com/lJj4MonA2J

I'm Chinese,

but I'm not a virus

I know everyone is afraid of the virus, but no projudice, plz. #imnotavirus pic.twitter.com/qbOnQrRFgN