La sobrecogedora foto que prueba cómo se derrite Groenlandia

La imagen es sobrecogedora y debería remover conciencias sobre la crisis climática. La foto es de Steffen Olsen, científico del Instituto Meteorológico de Dinamarca, cuando estaba en una misión de rutina en el noroeste de Groenlandia. Rápidamente se ha hecho viral. Olsen se dirigía con un trineo triado por perros a recuperar herramientas de monitoreo oceanográfico y meteorológico colocadas por sus colegas en el hielo marino, pero se encontró con que este generalmente plano y blanco, estaba cubierto de agua.

Communities in #Greenland rely on the sea ice for transport, hunting and fishing. Extreme events, here flooding of the ice by abrupt onset of surface melt call for an incresed predictive capacity in the Arctic @BG10Blueaction @polarprediction @dmidk https://t.co/Y1EWU1eurA