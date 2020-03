Vitoria cierra durante 15 días los centros educativos por el coronavirus

El Departamento de Educación del Gobierno Vasco ha decidido cerrar a partir de este martes, todos los centros educativos de Vitoria, incluidas guarderías, colegios, institutos y universidades, tanto públicos como concertados, para contener la expansión del coronavirus.

Vitoria se convierte así en la primera capital española en adoptar una decisión semejante, con importantes repercusiones en la vida económica y social de las miles de familias afectadas por este cierre. Según han confirmado fuentes del Gobierno Vasco, esta medida de contención, para evitar que se extienda la epidemia que hasta el momento ha registrado 148 positivos en Euskadi, se ha adoptado en la reunión celebrada entre los departamentos vascos de Salud y Educación, a la que también han acudido directores de centros escolares y sindicatos.

Se trata de una medida preventiva y no porque se hayan detectado nuevos casos de infección en centros educativos, a excepción de la ikastola de Vitoria, que no ha abierto sus puertas esta mañana por dos positivos entre la comunidad docente del centro. Fuentes del Departamento de Educación ha dejado claro que el objetivo es limitar la propagación del virus "porque los niños son grandes transmisores" de la enfermedad, pero han insistido en que "no hay un problema de salud".

Los profesores tendrán que ir a trabajar

Vitoria, con 255.000 habitantes, cuenta con 62 centros educativos no universitarios y siete escuelas o facultades de la Universidad del País Vasco, que permanecerán cerrados hasta el lunes 23 de marzo. A ellos se suman los dos colegios de la localidad alavesa de Labastida, que han cerrado ya este mismo lunes durante 15 días por su cercanía con Haro, localidad riojana que se ha convertido en uno de los focos del coronavirus con 55 casos confirmados.

Además, se cerrará el instituto de Laguardia (Álava), también por su proximidad a las dos localidades anteriores. El Departamento de Educación ha aclarado que se suspenden asimismo todas las actividades extraescolares de los más de 70 centros cerrados durante 15 días.

Fuentes de la comunidad educativa han precisado a Efe que aunque los niños y estudiantes no pueden acudir a clase, los profesores sí tendrán que ir a trabajar a los centros cerrados. La clausura temporal de guarderías, colegios y universidades en Vitoria se produce en una jornada en la que se contabilizan ya 148 casos positivos de coronavirus en Euskadi, 46 más que este domingo, y son seis los fallecidos, uno más, según el departamento vasco de Salud.