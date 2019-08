«Ahora toca cumplir»

La asociación de vecinos Parque Venecia ha sido, durante los últimos años, una de las más reivindicativas de Zaragoza, pero sus demandas no parecen tener la respuesta necesaria o, al menos, no ven que figure entre las prioridades de los distintos gobiernos municipales. Y el actual, compuesto por PP-Cs, no ha empezado demasiado bien, en su opinión, cargándose la única gran inversión que el consistorio les ha dedicado en todo este tiempo: el mercado municipal. La partida consignada en el presupuesto prorrogado de este año ha acabado en manos de Vox para contratar asesores. Y sin garantías de que esta regrese en el 2020 aunque el barrio asegura necesitarlo.

«Ahora les toca cumplir con todo lo que nos prometieron en la legislatura pasada. Ciudadanos solo estuvo dos veces, y el PP en innumerables ocasiones, pero los dos nos aseguraban que si llegaban a gobernar darían una solución a todas las carencias que acumulamos», explicaba a este diario el presidente de la asociación vecinal, José Antonio Andrés, quien añadía que la principal petición de los residentes se centra en un centro de educación infantil de 0 a 3 años, dado que «con una media de edad de 30 años, hay muchos niños pequeños y en los próximos años habrá muchos más». Aunque también les recuerdan «la línea circular de autobús por el tercer cinturón que mejore nuestra conexión con la zona de Romareda o Las Fuentes».

También urgen «una solución, no parches» para el problema de los accesos al barrio y la saturación que viven, aunque ahora sea menos frecuente, por culpa de su habitante más conocido, el centro comercial de Puerto Venecia. De hecho, el anterior Gobierno de ZeC intentó ejecutar un vial exclusivo para ellos con el dinero que tenía que pagar la junta de compensación ya extinguida, unos 750.000 euros, y los vecinos respondieron en una consulta popular que sus prioridades eran otras, como el talud vegetal junto al Canal o el soterramiento de la línea de media tensión. «En septiembre pediremos una reunión con el alcalde –Jorge Azcón– y el responsable de Urbanismo –Víctor Serrano, de Cs, porque ahora ellos pueden hacerlo», añadía Andrés.