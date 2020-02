Endesa tendrá bonificaciones si contrata a un 80% de trabajadores de la central para su desmontaje

Si rellenas algo aquí, tu aviso no será aceptado:

No van a contratar a nadie, salvo a unos cuantos muy jóvenes que no se pueden prejubilar. De todas maneras, la agricultura lleva 100 años en reconversión con una perdida del 80% del empleo, y no tiene ningún plan de recolocación, ni prejubilaciones, ni plan privado de pensiones, ni beca para estudiar inglés en Canada, ni dos contadores gratis, ni apartamento en Vinaroz. Lo siento pero alguien lo tiene que decir