«Es muy complicado vivir de esto pero yo sí que creo que la cultura es generadora de empleo y de riqueza para un país si se aplica la política adecuada y se apuesta por ella». María López-Insausti, gerente del Teatro del Temple y del Teatro de las Esquinas tiene claro que el problema es que falta «una verdadera apuesta que tiene que empezar por concienciar a la gente desde la educación a través de la cultura».

Y, sobre todo, «despolitizar la cultura y tomar decisiones a largo plazo. No me imagino a un país como Francia o Inglaterra cambiando su política cultural cada cuatro años y ese el problema en España. Ahora el Gobierno de Aragón en este último mandato está dando una buena inyección económica pero son soluciones de urgencia, falta un verdadero plan porque ¿qué vamos a vender al mundo si no es nuestra cultura?» se plantea una López-Insausti que también desvela que «en el sector privado los sueldos son todavía muy bajos y eso también hace que la gente se canse».