Recupera la provincia oscense su certamen Tapas de 10 edición otoño, que en esta edición no es competitivo, no habrá premios. Según la asociación, "para dar mayor libertad a los participantes y porque el objetivo que se busca es distinto. Se trata de consolidar una cultura, la de salir a tomar tapas, que en nuestra provincia es todo un placer quizás no tan conocido como en otros territorios".

Así, hasta este domingo, se ofrece tapa y bebida a un precio fijo de 3,75 en una cincuentena de establecimientos repartidos por toda la provincia, con ochenta propuestas diferentes. Por su parte, también el domingo se despide en Teruel el II Concurso de Croquetas de Amor Moderno, donde participan, dentro de la Semana Modernista, más de veinte establecimientos de la ciudad. Cita con la bebida y sus circunstancias la semana entrante, gracias al programa b(e)Vida, que tomará la sede de la Caja Rural de Aragón con diferentes debates y mesas redondas, del lunes al miércoles. Se ofrece además una ruta de coctelerías por Zaragoza, talleres, catas, cenas marinadas, el estreno del documental '¿Qué hiciste tú?' el próximo martes. Unos días para reflexionar y disfrutar en torno a la bebida y la coctelería. Y todavía se puede participar en alguna de las numerosas propuestas que inundan la comunidad. La ruta del cachopo, la de la carne de toro y la de la ensalada viva en la capital, y las jornadas Juan Altamiras en toda la comunidad. Además de la Feria de vinos del Matarraña en Nonaspe, el mercadillo alimentario de Atades en Zaragoza, la gran recogida de alimentos, la celebración en Belchite del Día mundial del olivo o los últimos eventos de Catando Somontano.