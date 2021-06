'El Hormiguero' lleva ya un tiempo trayendo a actores de doblaje al plató para que los invitados adivinen a quién ponen voz. Ayer el programa sorprendió a Paz Vega y Javier Rey invitando a una de las voces más reconocidas por la gente: la de Siri, la IA del iPhone.

Las opciones posibles eran la voz de Mercadona, la voz de las máquinas de tabaco o la auténtica Siri. Paz Vega no dudó al escuchar su 'buenas noches' y acertó de lleno: era la actriz Iratxe Gómez. Fue entonces cuando Pablo Motos preguntó con curiosidad: "¿Cómo se graba a Siri? ¿Cuántas frases has grabado? ¿En cuánto tiempo? ¿Cómo se hace eso?".

"Se hace durante mucho tiempo, la primera fase de desarrollo fue aproximadamente tres semanas. Estábamos una media de cuatro a seis horas de estudio repitiendo una frase tras otra hasta hacer un total de unas 11.500, pero luego siguieron otras fases", explicó ella.

Después Motos quiso saber si la "seguían llamando" para grabar nuevas frases. Ella sorprendió al público con su confesión: "El proyecto sigue en desarrollo pero, por lo visto, me jubilaron". "Entendemos todos que eres millonaria...",dijo entonces el presentador, que se encontró con otra inesperada respuesta: "Pablo, me enteré de que era Siri porque lo vi en televisión y descubrí que ya no lo era porque mi prima se compró otro iPhone".

Iratxe Gómez demostró que también es la voz del GPS, aunque su vida la dedica a ser profesora: "Además, soy profesora de Lengua española e Inglés en un instituto, imagínate la carita de mis niños cuando se empiezan a portar como lo hacen los adolescentes a esa edad y les digo: Si seguís ignorando mis indicaciones vais a suspender todos".