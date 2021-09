Vuelve 'Equipo de investigación'. El programa que presenta Glòria Serra desde hace casi once años regresa este viernes por la noche a LaSexta sin importantes cambios, porque su público fiel así lo pide: la voz omnipresente de la periodista, frases lapidarias y mucha, mucha investigación. Esos son y seguirán siendo sus pilares. Sin embargo, esta temporada tendrán que hacer frente a la competencia directa de su hermano pequeño, 'En el punto de mira', que también vuelve a Cuatro con nuevas presentadoras como Samanta Villar o Carme Chaparro al frente.

-Volvéis con una entrega dedicada a José Luis Moreno sobre sus "siete vidas"...

-Arrancamos con la operación que motivó su detención, porque ya era de por sí sustancial. Estamos hablando del blanqueo de 85 millones de euros y tras la experiencia de todos estos años en 'Equipo' sabemos que esa no es una operación pequeña. Pero detrás de esto surge una figura que ha sido en algunas ocasiones controvertida, ha habido acusaciones que nunca se han sustanciado judicialmente... Siempre ha habido un trasfondo que valía la pena desentrañar, y aquí entra 'Equipo de investigación'. Nos hemos ido a por los hechos para hablar de su vida y de quién es esa persona tan importante en el ámbito del espectáculo y de la televisión.

-Cuando habláis de figuras tan importantes, ¿tenéis miedo a las represalias?

-No... Con este tipo de personas la represalia no va más allá de una posible denuncia. Nosotros tenemos mucha suerte, porque no hay programa que se emita que no haya pasado previamente por el filtro de los servicios jurídicos de la casa, de Atresmedia. Esa ha sido nuestra pauta de comportamiento durante los últimos once años. Y a las pruebas me remito: con casi 500 programas emitidos, las denuncias han sido escasísimas, me sobran dedos de la mano para contarlas. Estamos tranquilos con nuestro trabajo.

-Ahora tenéis un nuevo competidor en la noche de los viernes, 'En el punto de mira' en Cuatro. ¿Nerviosos?

-No, bien, bien, y te diré por qué. A 'En el punto de mira' nosotros le tenemos especial afecto porque se nutre en buena parte de muchos compañeros que han estado en 'Equipo de investigación'. Nos gusta que haya el 'spin off' que siga un camino abierto por nosotros y que haya información en todas las cadenas. Pero este año esa competición nos preocupa menos porque si te fijas ha cambiado el formato y ya no es el que era, el que nació en su origen. Se parece un poco más a lo que hizo en su momento Mercedes Milá con el 'Diario de...', reporteros un poco estrella, sobre el terreno ponen el foco de atención sobre un tema polémico o conflictivo. Son tan distintos los formatos y tan distinto el tratamiento y el contenido, que ya el espectador decidirá si le gusta más uno u otro. Nosotros podemos competir con nuestras propias armas sin preocupación. Competimos dentro del mismo grupo con 'La voz', así que después de ese rival... (risas).

-¿Crees que habéis inventado una fórmula que se intenta emular?

-Hombre, inventar no, porque un reportaje de investigación es un reportaje de investigación, aquí y en Japón. Lo que sí es cierto es que 'Equipo' en su momento, dentro de los mimbres que conforman un reportaje de investigación, sí encontró un estilo. Aunque no me escuches a mí, sabes que eso que estás viendo es un reportaje de 'Equipo de investigación', por el tono, esa forma de story-telling, contando una historia, que son hechos reales, pero casi como una película. Eso sí diré que ha sido una innovación dentro del ámbito. Copiar no creo que estén copiando, eso sería hacer de menos a los competidores, pero sí es cierto es que cuando hay algo nuevo que surge y funciona, la competencia quiere hacer algo parecido. Pero no creo que se copie porque como te digo creo que los estilos son radicalmente distintos. Al final sale ganando la información y el espectador, que tiene más donde escoger.

-Tras casi once años, ¿cómo intentáis sorprender al público?

-Yo creo que en televisión hay que ir con cuidado cuando tienes un formato tan consolidado como el nuestro, que además tiene unas reglas de estilo muy marcadas y que a los seguidores les encantan. Hay algunos patrones que ya los metemos nosotros incluso como guiños, algunas frases que son guiños al espectador fiel que le encanta. Más que cambiar muchas cosas que puedan sorprender, lo que sí intentamos es sorprender con las historias, con los temas, más que con la forma o el tono. En su momento empezamos a abordar temas de consumo, que era una cosa nueva, y ahora eso en las últimas temporadas lo hemos ido tirando a temas controvertidos de consumo, que era una cosa que no habíamos abordado tanto. Hemos hablado del aceite de palma, del abuso y abuso de las grasas en los productos de la industria agroalimentaria, en determinados productos milagrosos, en las medicinas alternativas... Hemos hablado de temas de consumo que pueden parecer banales pero que sí tienen un fondo que se acerca más a 'Equipo de investigación'.

-Ahora en laSexta ha habido un baile de presentadores. ¿A ti te han llegado a proponer que cambies de programa?

-No, no, para nada. Yo creo que buena parte de esos cambios vienen motivados por lógicas. En el caso de Mamen [Mendizábal, que dejó su puesto en 'Más vale tarde' a Iñaki López y Cristina Pardo], a la que aprecio un montón y con la que estuve hablando antes de que se hiciera público que se iba del programa, yo creo que se entiende perfectamente. Es una profesional que lleva diez años haciendo el mismo programa, que es muy duro, que es diario. Teniendo una trayectoria muy grande aún por disfrutar, le apetece. Eso provoca otros cambios. Muchas veces no vienen motivados por cuestiones empresariales, sino por cuestiones personales. Presentadores que lo piden porque están cansados... No, no, no me lo han propuesto y yo encantada. Es una casa (Atresmedia) en la que me siento comodísima. Estoy segura de que, si algún día me proponen algún cambio será a mejor. Yo estoy encantada de cumplir años con este proyecto tan bonito de defender y trabajar.

-Tú llevas once años haciendo este programa y sigues transmitiendo mucha pasión por él.

-Mira, es una pregunta muy pertinente, porque yo soy una persona que nunca había estado tantísimo tiempo en un trabajo. Cuando llevaba una o dos temporadas con un proyecto sea en radio o televisión, yo decía que me picaban las puntas de los dedos, porque ya tenía ganas de abordar algo distinto. Siempre he tenido mucha suerte, he tenido una carrera increíble, para mí. Siempre probaba y encontraba algo diferente. Pero la verdad es que 'Equipo' tiene una particularidad, y es que cada programa parece un nuevo programa, porque cada entrega tiene un abordaje distinto, se trabaja distinto y son temáticas que, aunque puedan parecer similares, son muy distintas. Por ejemplo, José Luis Moreno no estaba previsto para arrancar temporada. Nosotros nos fuimos de vacaciones con unas previsiones y en mitad del verano saltó esto, así que nos tuvimos que poner. Solo por eso es como si empezara una temporada de un programa distinto. Es un nuevo reto, algo que te exige, hay mucha prisa. Mira, yo estoy grabando mientras hablo contigo. Este programa no está terminado. Imagínate qué emoción.

-Dices que los fans agradecen esos guiños propios del programa. ¿Cuál sería la frase que más vas a repetir esta temporada? "No quiere hacer declaraciones", "impera la ley del silencio", "intentamos entrar"...

-(Risas) Mira, yo te digo que mi favorita es "Les seguimos". Porque resume un poco lo cabezones que podemos llegar a ser en 'Equipo'. Llamamos, hablamos con los abogados, intentamos hablar con él, hablamos con la familia... Luego al final se resume con "les seguimos". Con toda la educación y sin acosar a nadie, nunca dejamos de intentarlo.