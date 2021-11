Dani Martín acudió anoche a 'El Hormiguero' a presentar su nuevo álbum, 'No, no vuelve'. El título hace alusión claramente a El Canto del Loco, después de la confusión creada en las redes sociales a raíz de un vídeo guionizado que el artista subió a sus redes. En él, un taxista preguntaba a Martín si el grupo volvía, lo que despertó a los fans de la banda.

La realidad es que en el disco Martín reversiona temas de El canto del Loco, además de incluir alguna inédita. "En la canción hablas de ego. ¿El ego tuvo algo que ver con la separación?", preguntó Pablo Motos. Aprovechando, Martín explicó por qué el grupo ha decidido no volver tras su disolución.

"De lo que hablo en la canción es del ruido que había alrededor, del agotamiento, del cansancio, de gente que quería ser artista y no lo era y estaba alrededor, purgando... Todo eso nos agotó y nos hizo tomar al grupo una decisión, para mí super honesta", narró Dani Martín. "En un momento tan álgido del grupo decidimos Chema, David y yo empezar una carrera en solitario cada uno y darnos un tiempo", sin embargo, " como en las parejas, a veces se convierte en un tiempo eterno, como en este caso, y en otras, pues vuelven".

"En nuestro caso decidimos no volver", expresó Martín, que explicó el motivo por el que han decidido no retomar el grupo: "Los tres estamos felices con nuestro presente y por eso ninguno ha levantado el teléfono para decir: "Oye, ¿hacemos una gira o volvemos?". "Y no, no hemos vuelto", aclaró definitivamente. No obstante, el cantante cree que el grupo sigue vivo a su manera: "Mi primo revisitó las canciones el año pasado a su manera, a su forma, y yo lo he hecho este año".