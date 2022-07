'Ya es mediodía' ha arrancado este lunes, 18 de julio, una nueva etapa en Telecinco. Tras la inesperada marcha de Sonsoles Ónega debido a su fichaje por Antena 3, el programa ha estrenado nuevo presentador.

Joaquín Prat ha tomado esta tarde las riendas del formato producido por Unicorn Content, labor que podrá compaginar con 'El programa de Ana Rosa'. Donde no seguirá es en 'Cuatro al día', que esta tarde también se renueva con Ana Terradillos al frente.

Tras finalizar el 'club social' del magacín matinal de Telecinco, el periodista ha emplazado a los espectadores al espacio que presentaba Sonsoles Ónega hasta hace tan solo unos días: "Nos vemos en 30 segundos en 'Ya es mediodía', no me fallen que hoy debuto".

Prat ha utilizado ese breve pausa publicitaria para dirigirse al set de 'Ya es mediodía', desde donde ha lanzado un mensaje a la audiencia: "Hoy debuto en este santo programa, espero estar a la altura de estos fantásticos colaboradores y de un equipo formidable como el que tenemos".

"Sean pacientes conmigo, ya me iré soltando", ha pedido el comunicador, que inicia de esta forma un nuevo reto en Mediaset. El pasado viernes puso punto final a su trabajo en 'Cuatro al día', formato al que llegó en 2019 en sustitución de Carmen Chaparro.

Visiblemente emocionado, reconoció que el espacio informativo ha sido "el mejor regalo que me ha hecho mi vida profesional". "Pero no hay ningún presentador que este por encima de un programa. Un programa lo hacemos nosotros y toda la gente que está detrás de las cámaras y que no se ven", afirmó.