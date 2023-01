Alice Wonder, de 24 años, es una de las candidatas a representar a España en el próximo festival de 'Eurovisión'. La madrileña es una de las concursantes del 'Benidorm Fest' y en una entrevista a El País ha hablado de cómo decidió presentarse al programa y de su infancia.

Los tonos graves que emplea en sus canciones provocan que muchos la confundan con un chico. Sin embargo, la intérprete reconoce que sufrió disforia de género durante su adolescencia: "Te sientes del género opuesto al que eres. Me consideraba un chico, pero un chico gay. Era muy para dentro, callada. Tenía asumido que nunca iba a ser una persona de la que se enamorasen, que iba a ser un bicho raro. Fue con 14 años cuando mi prima me pintó los labios y dije: 'Joder, tengo buenos labios'. Ha llegado al punto de que mi cara y mi cuerpo sean armoniosos. Y también me lo he currado: un trabajo mental y físico".

La intérprete reconoce que durante un tiempo se sintió mujer y que empezó a salir con chicas, aunque terminó enamorándose de un hombre mayor con el que mantuvo una relación durante dos años: "Ahora estoy más andrógina y la gente se cree que soy un chico, y yo no me siento como nada. A veces chica, a veces chico, pero siempre gay".

Respecto a su participación en el 'Benidorm Fest', reconoce que muchas personas le han dicho que "no te pega estar en el 'Benidorm Fest'" y explica el proceso por el cual pasó hasta apuntarse. "Nunca se me hubiera ocurrido presentarme. Lo he hecho por una insistencia profunda de mi equipo. Yo no lo veía nada, porque es un show de televisión con trazas dramatúrgicas, y mi música no la asocio a ese tipo de espectáculo. Pero luego le di una vuelta: lo que me alejaba del 'Benidorm Fest' eran mis prejuicios. Y de pronto, de ser un rechazo, comenzó a ser un reto. Y me metí en la boca del lobo, claramente. Me siento un poco águila, observando. Estoy ahí como: 'Uy, me he colado'".