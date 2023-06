Con la final de 'Supervivientes 2023' a la vuelta de la esquina, los espectadores del programa fueron testigos ayer de uno de los momentos más destacados de cada edición: el cierre de la Palapa. Laura Madrueño, que este año ha debutado al frente del formato desde los Cayos Cochinos, no pudo contener su emoción al despedirse de la que ha sido su casa durante los últimos meses.

"Hace más de tres meses que abrimos esta Palapa, y en aquel momento me di cuenta de que formaba de algo grande, de algo muy especial. En aquel preciso instante descubrí la magia de este programa y de este lugar", comenzó diciendo la presentadora visiblemente emocionada: "No tenía ni idea de lo que iba a suponer para aquella Laura, porque no os podéis imaginar lo que significa estar aquí y formar parte de esta locura. Hay que vivirlo para saberlo".

Al borde de las lágrimas, Madrueño aseguró que el reality ha sido "el reto más importante" de su vida: "He crecido en cada programa". "Y hoy estoy igual de emocionada que el primer día, porque me he dejado el alma para que sintáis lo que es Supervivientes", aseguró antes de poner en valor el recorrido de los cinco finalistas, que uno por uno fueron apagando sus antorchas para decirle adiós a Honduras y poner rumbo a España.

"Vuelven ellos y volvemos nosotros, Carlos. Este equipo humano extraordinario que me ha acompañado a mí cada día en estos Cayos y que está con vosotros también en Madrid", continuó diciendo la presentadora, destacando el trabajo de todos los integrantes del equipo: "Detrás de las cámaras, en la playa con los supervivientes, en las cocinas, en las barcas, en los juegos, en las salas de edición... A todos ellos, gracias por vuestro cariño y apoyo incondicional, por haberme enseñado lo mejor de vosotros mismos".

Madrueño acabó rompiéndose por completo al dirigirse al Pirata Morgan: "Gracias por tu pasión, por tu poesía, por haber hecho que me enamore de la televisión y de Supervivientes". "Gracias a todos los espectadores que nos habéis acompañado y que dais sentido a este trabajo que tanto nos gusta y que tanto amamos. Equipo, apagamos las antorchas. Volvemos a casa", finalizó.