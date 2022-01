Las series coreanas están arrasando en Netflix desde el 2021, y aunque muchos son los que empezaron a ser fans por 'El juego del calamar', no debemos olvidarnos que hay quiénes vienen de mucho antes con series como 'Alice in Borderland' o 'Crash Landing on You'. La productora Netflix presenta un nuevo thriller de misterio y ciencia ficción en el que nos encontramos en una situación bastante conocida: el planeta está dejando de ser habitable.

En 'Mar de la tranquilidad' nos encontramos con que la Tierra ha sufrido desertificación y es por eso que mandan a un equipo especial de astronautas a obtener una muestra misteriosa de la estación Balhae Base, en la Luna, y abandonada desde hace 5 años por un accidente. Su objetivo es sencillo, recuperar en menos de 24 horas las muestras de la instalación para poder salvar a la humanidad. Aunque la misión empieza a complicarse tan solo entran en la órbita lunar y los misterios y asesinatos empiezan a surgir. Algunos de los actores y actrices que protagonizarán esta serie surcoreana son los siguientes: Bae Donna, como Song Ji-an La doctora Song Ji-an es una brillante astrobióloga que se une a la misión espacial con el objetivo de averiguar que ocurrió en el accidente en la base de investigación de Balhae y conseguir la muestra para salvar la humanidad. Bae Donna es una conocida actriz surcoreana que además de llevar muchos años en el mundo del entretenimiento y aparecer en 'Kingdom' ha participado en producciones americanas como la exitosa 'Sense8' .También se la puede ver en películas como 'Cloud Atlas' o en 'El destino de Júpiter', dando vida al personaje de Razo. Gong Yoo, como Han Yoon Jae Tiene el papel de líder la misión y, por tanto es el encargado de que la tarea siga su curso, pero no tiene mucha información sobre como realizarla. Aunque siempre se dispondrá a proteger y arriesgar su vida por el resto de sus compañeros (al ser el capitán lo ve como su función), tiene opiniones y formas de actuar que no serán del agrado de sus compañeros científicos. Lo más probable es que la mayoría de los fans lo reconozcan por su papel en 'El juego del Calamar', en el que interpreta al vendedor que consigue que el protagonista de nuestra serie ingrese en el macabro juego. Aún así, otros lo conocerán por interpretar a Kim Shin en 'Goblin' o por alguna de sus películas como 'Train to Busan', 'The Age of Shadows' o 'Kim Ji-young: Born 1982'. Lee Joon, Ryoo Tae-seok Ryoo Tae-seok está cansado de la monotonía que significaba trabajar en el Ministerio de Defensa Nacional y está ansioso de ver algo de acción. Por eso decide escapar de su alto cargo dentro de un equipo de élite para ser el capitán e ingeniero jefe de la nave que partirá a la Luna. Lee Joon no solo es actor, sino que también es cantante y bailarín. Es muy probable que la gente lo conozca porque perteneció a la banda MBLAQ, aunque algunos lo pueden reconocer en el cameo que hace en 'Pinocchio'. Además, también se le puede ver en 'Bulgasal: Immortal Souls' una serie que se empezó a emitir a finales de 2021 y en el que interpreta a Ok Eul-tae, un bulgasal carismático y manipulador. Heo Sung-tae como Kim Jae-seon Kim Jae-seon es el jefe de sección de la Administración de Aviación Espacial de la República de Corea (la agencia espacial que se encarga de adjudicar la misión). Al igual que a Gong Yoo, muchos fans reconoceran a Heo Sung-tae por interpretar en 'El juego del calamar' a Jang Deok-soo un hombre malvado y cruel que hará lo necesario para sobrevivir, incluso traicionar a la gente que está de su lado vivir. Pero antes de esta exitosa serie también participó en otras como 'Cross' interpretando a Kim Hyung-beom, 'Watcher' como Jang Hae-ryong o en 'Freak' dando vida a Lee Chang-jin. Otros actores Además de los personajes anteriores, otros que formarán parte del elenco y del equipo que viajará a la Luna son: Kim Sun-young como Hong Ga Young, Lee Moo-saeng como Gong Soo-hyuk y Lee Sung Wook como Kim Sun, entre otros.