‘Acolonados’

El cálculo matemático forma parte de nuestra inteligencia lógica. La agilidad y la exactitud del razonamiento, en operaciones numéricas, dicen mucho de nosotros. Le propongo que intente resolver este problema en cinco segundos, que comienzan nada más finalizar la lectura del mismo. No se engañe volviendo a leerlo, porque sé que lo va a intentar. Tampoco se preocupe, hay profesores de ciencias que tardan el doble de ese tiempo en resolverlo. Tendrá que tener en cuenta el número de personas, y su edad, si quiere saber el importe de la caja que ha hecho en el trayecto de autobús que usted conduce y el total de personas que ha transportado en la jornada. Los billetes de los menores valen 0,40 euros y los adultos 0,75. Inicia el trayecto con 7 adultos y 3 niños. En la primera parada se bajan 2 adultos. En la segunda, sube un grupo de 9 niños y un adulto. En la tercera, se bajan 3 niños. Pregunta: ¿qué talla de calzado lleva el conductor del autobús? Un segundo, dos... tiempo. Razonando resolverá el problema, aunque se acuerde de mi familia y la psicología que me parió.

Razonar implica vincular las diversas informaciones que tenemos, de forma estructurada, para llegar a una conclusión, solución o comportamiento. Para elaborar un proceso tan complejo necesitamos apoyo de la percepción, la memoria, la lógica, etc. Toda buena resolución de un conflicto requiere atención inicial para conocer los términos del problema. Sin atención previa no resolveremos las cuestiones que surjan. Y sin una escucha activa no sabremos entender, y elevar a categoría de diálogo, una conversación. Si usted es de esas personas que al escuchar a otra ya está elaborando la respuesta, antes de que termine su exposición, le costará resolver el problema que le planteo. La ausencia de una buena expresión verbal es un déficit ya que se valora la capacidad de hablar en público con fluidez. Conocemos la importancia de verbalizar con soltura para acceder a un empleo en una entrevista de trabajo. Pero nuestra debilidad es la escasa escucha activa. Preparamos la respuesta a nuestro interlocutor antes de que finalice su intervención. Es más, como suponemos lo que va a decir, tenemos prevista la contestación a nuestra propia previsión de lo que va a exponer. Así es imposible la comprensión y el entendimiento. Lo mismo nos pasa en todo tipo de percepciones. Como sucede en el problema que les he planteado. Nos cuesta saber expresarnos. Pero no sabemos escuchar. Se nos escapa la información que nos dan porque nuestro cerebro está trabajando en la respuesta sobre lo que pensamos que nos preguntan y no sobre lo que nos interpelan. Saber escuchar puede ser más importante que saber hablar.

La escena política es un tablero estratégico de decisiones. Como en el ajedrez, no se habla. Solo se piensa, y se mueve, analizando las posibles jugadas del rival y las propias. Pero no hay diálogo. En todo caso empate si nadie puede ganar. La derecha vuelve a Colón. Quizás nunca se fue. La última foto conjunta volatilizó a Ciudadanos y reforzó a Vox. Tras esta abducción electoral de los naranjas por los populares, estos quieren crecer con sus votos. Pero también necesitan una ultraderecha más fuerte. Casado sabe que un Gobierno alternativo pasa por una mayoría absoluta con Abascal. No hay error de cálculo en regresar a Colón sino un cálculo de horror. En esta cruzada contra el Gobierno se les atraganta, otra vez, la corrupción con la imputación a Cospedal. La dirigente que aupó a Casado al PP, frente a Soraya Sáenz. Si no sabes cómo salir del lío, vete a Ceuta y abronca a los periodistas. No hagas declaraciones y sí manifestaciones. Vuelven a Colón porque están acolonados. En Aragón, el PAR no repetirá el error de entonces. No sabemos si sus críticos tienen otra opinión. El PSOE de Lambán está incómodo con los indultos. Más claro lo tienen los socialistas altoaragoneses, apoyando a Sánchez. Para caldear el ambiente electoral, Guitarte ha hecho un tres en uno. Pone en jaque el futuro del Pignatelli, del PSOE y de las alianzas, con su apoyo a Ciudadanos en el Senado, alejándose de un PAR al que fagocita. La inquietud de Mayte Pérez es patente. Lo que nos llena es el premio Princesa de Asturias a Teresa Perales. Una gran noticia, como también lo ha sido el descenso del paro. Buen fin de semana. Escuchen y atiendan, activamente, a la información que les damos. Y si no han resuelto todavía el problema, miren hacia sus pies. La solución, como tantas veces, está más cerca de lo que pensamos.