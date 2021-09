Se hace oficial la apertura de Candanchú y todos los que sabemos lo que supone una estación de esquí nos alegramos. Desde luego no podemos quedarnos ahí. No debemos estar año tras año con la incertidumbre de si se abrirá o no una estación u otra, me da igual la que sea. Aragón debe estar unida y buscar soluciones conjuntas para posicionarnos como un destino único a nivel nacional al menos. Pero día tras día, año, tras año, nos empeñamos en evidenciar nuestras diferencias. Diferencias de gestión que no deben dividir un territorio aragonés vertebrado y unido en torno a la nieve.

No se qué ha cambiado del año pasado cuando el bono Pirineos aglutinaba todas las estaciones Aragonesas. No sé por qué no se reedita ese pacto de gestores para fortalecer a todas las estaciones ¿Por qué señora presidenta no podemos vender comercialmente la unidad de la nieve en un bono? ¿Quién ha tomado la decisión?

Usted vendía el año pasado esta unión comercial como una oportunidad de nuestro territorio de posicionarnos como destino frente a la situación pandémica que vivíamos. El covid no ha acabado, la apertura de Candanchú ha corrido peligro. ¿No creen que se dan las mismas circunstancias que el año pasado para ser capaces de ser comercialmente una estación? Es usted la cabeza visible de la economía aragonesa, y a ojos de quien escribe, es una persona que escenifica las diferencias entre territorios, entre valles y al final entre muchas personas que somos aragoneses y vivimos absolutamente de lo mismo.

No tengo criterio para saber el porqué de esta decisión, no formo parte del foro donde se toma esta decisión empresarial que rompe la unidad territorial.

Estar a la altura

Me estoy preguntando qué pinto yo escribiendo esto. Soy el alcalde de Sallent, posiblemente seré consejero de Aramón, no soy de su partido, pero de verdad me da pena que no sepamos estar a la altura de lo que demanda Aragón en cuanto a turismo invernal se refiere.

Le pido por favor que reflexione y que den una vuelta a esta política comercial que no es positiva para la imagen de Aragón. Siéntense con todos los gestores y únanse comercialmente. Consensúen a nivel político un plan estratégico para garantizar la supervivencia de todas y cada una de las estaciones de su Aragón, al menos a día de hoy son sus máximos responsables.

Me gustaría poder decirle esto en un foro en el que a buen seguro no seré bien recibido. Como he dicho antes podría estar callado, pero no quiero ser cómplice de aquellos a los que callan con las siglas de su partido o con subvenciones para sus pueblos. Sallent también necesita recursos públicos para sacar adelante determinadas actuaciones, pero ni las siglas ni el dinero apagan la desilusión que siento como parte de este mundo político, que antepone la división frente a la unidad de acción. Señora consejera/presidenta, recapacite. Unidos todos ganamos. Estamos a tiempo.