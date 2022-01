Estos días se celebra el centenario de la publicación del 'Ulises' de James Joyce, esa gran novela que todo el mundo cita pero que realmente muy pocos han leído. Una novela difícil, llena de enigmas, claves y mil notas para volver loco a cualquier lector y soliviantar o enamorar a según qué críticos, que de todo hay. A los escritores se nos pregunta constantemente sobre ella. ¿Has leído el 'Ulises' de Joyce? ¿Te gustó? Por supuesto que sí. Y me gustó bastante, es una novela muy divertida. Por cierto, me la leí en mi viaje de novios, en un crucero por el Mediterráneo. Era mi primer crucero, y pensé: ¿qué lectura me puedo llevar para lucir en cubierta? Tras darle algunas vueltas, acudí a la biblioteca y me pillé el 'Ulises'. No se me ocurrió mejor lectura para un gran viaje que la mejor novela del siglo XX, según la opinión de algunos críticos.

No se suele preguntar dónde se han leído las grandes obras de la literatura, me da por pensar, y no es una cuestión baladí No se suele preguntar dónde se han leído las grandes obras de la literatura, me da por pensar, y no es una cuestión baladí, pues muchas personas aprovechan las vacaciones o los viajes para leer más. Sí que se suele preguntar, en cambio, en qué cines se vieron ciertas películas cuando se cumple algún aniversario. Yo guardo un archivo en la mente para este tipo de recuerdos inútiles. Si me preguntas dónde vi por primera vez 'Pulp Fiction', de Quentin Tarantino, te diría que en el desaparecido cine Mola, sin dudar. Y si me preguntaras, por ejemplo, dónde vi 'Angustia', de Bigas Luna, te diría que en el desaparecido cine Rex (bueno, en este caso era fácil recordarlo, ya que la película transcurre dentro de otro cine Rex; el distribuidor aquí estuvo muy acertado, olé por él y por los sudores fríos que consiguió que pasáramos los espectadores). Y recuerdo con quién vi las películas, por supuesto. Pero no me preguntes qué comí hace dos días, que la memoria es caprichosa.