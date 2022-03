Hace bien el Gobierno de Lambán en plantear una alternativa técnica y no entrar en el juego sucio de Cataluña, con el COE de cómplice, en la candidatura de los JJOO. Lo propuesto por el otrora tan admirado Alejandro Blanco supone una afrenta a los principios de la candidatura: el equilibrio técnico y en pie de igualdad política. El reparto de escenarios para las pruebas muestra un despropósito de candidatura donde ni prima el criterio técnico ni las explicaciones oportunas.

En un comunicado vago y sin detalle. Donde se percibe más lo que se tiene que callar que lo que se debería explicar. La propuesta del COE es injusta, desacreditada y sin visos de unidad. Es una candidatura donde se compra los argumentos de Cataluña y se menosprecia a Aragón. No es un proyecto de Estado. Es un cambalache para seguir tragando los aragoneses como llevamos haciendo 40 años y que sea Cataluña la que merece toda la atención otorgada por un país fraternal con el nacionalismo.

Tantos meses escuchando a Alejandro Blanco ser el adalid de la prudencia y del equilibrio territorial para que ahora esté en un silencio cómplice con una propuesta tan desatinada. Y si el COE calla, es La Moncloa quién tolera esta afrenta a la reivindicación legitima de Aragón. Sánchez, Iceta y compañía no han metido en vereda a la Generalitat para que acepten una candidatura conjunta en pie de igualdad. Han preferido observar desde la distancia como la Generalitat tergiversaba el relato e insistía con sus aspiraciones de un protagonismo desmedido en la candidatura.

La Moncloa no quiso, ni quiere, ni querrá hacer valer el espíritu de un proyecto donde el reparto equilibrado sea la premisa para ganar los JJOO. Aragón no debe ceder. O es en igualdad o no habrá JJOO. Mejor la dignidad como comunidad que las migajas que le sobran al nacionalismo.