JIM: "El cambio de Borja Sainz ha sido decisión táctica"

A pesar de que Juan Ignacio Martínez, entrenador del Real Zaragoza, intenta mantener el discurso de que los aragoneses deben ser un equipo que compita hasta el final de la competición, lo cierto es que ni el mismo técnico alicantino suena convincente en sus declaraciones. Tras otro mal encuentro del conjunto que dirige, JIM no encontró explicación para el rendimiento de sus futbolistas sobre el césped de Ipurua. «Hemos hecho una buena primera parte, desesperándoles, pero noventa minutos son muy largos y no podemos desaparecer del partido de esa manera», indicó Martínez, que, aunque aseguró no querer poner excusas, acabó hablando de las bajas con las que llegó el Zaragoza a su visita al líder.

«Cualquier entrenador quiere tener a todos los jugadores. Condiciona el transcurso del partido. Veníamos sin delanteros específicos y eso impide hacer modificaciones. Aun así los que estábamos éramos un equipazo para sacar el partido». El entrenador reconoció también que los goles de fortuna con los que los vascos tumbaron al Zaragoza hicieron mella en la moral de sus jugadores. «Han sido dos jugadas fortuitas y no tendría por qué pero nos han afectado. La verdad es que el Eibar ahora es un equipo que está tocado por un varita mágica y ante eso todo se hace más difícil», subrayó. Mostrando cierta resignación, el alicantino confesó que confiaba en que el conjunto que dirige mostrara otra cara ayer. «Dije que si un equipo podía ganar en Ipurua éramos nosotros. Estaba convencido por lo que me transmitían los chicos», analizó JIM, que volvió a apelar al escudo para buscar cierta motivación de aquí al final de temporada. «Queremos seguir compitiendo. La entidad está por encima de todos, nos debemos a ella y para nosotros esto no es aceptable. Quedan partidos y el Real Zaragoza no puede estar fuera de la competición», valoró. Lo más llamativo de la actuación del técnico de los aragoneses fue el sorprendente cambio de Borja Sainz cuando tan solo llevaba 33 minutos sobre el campo, tras salir en el descanso. JIM negó que la sustitución hubiera sido por lesión. «El cambio de Borja ha sido decisión técnica mía, nada más», afirmó. Lo cierto es que ahora se hace complicado imaginar un final de temporada que no sea un suplicio para los seguidores zaragocistas, pero el técnico pide tirar de orgullo para intentar acabar de la mejor manera posible «Jugar así no nos lleva a ningún sitio, solo nos perjudicamos a nosotros», finalizó el técnico.