Los ‘pichichis’ de Aragón

En sus 90 años de vida el Real Zaragoza ha tenido goleadores de todo tipo y procedencia. Muchos de ellos inolvidables como Avelino Chaves, Marcelino, Seminario, Nino Arrúa, Pichi Alonso, Rubén Sosa, Amarilla, Esnáider, Milosevic, Diego Milito, Borja Iglesias... Pero solo en dos ocasiones un aragonés fue el pichichi de la temporada: Miguel Ángel Bustillo y Cecilio Aldana. 53 años después otro delantero de la tierra puede tomar el testigo. A falta de cuatro partidos para el final de la Liga, Iván Azón es el máximo realizador del equipo aragonés con seis dianas. Álvaro Giménez y Valentín Vada suman cinco.

Hace 53 años que un aragonés no es el pichichi del Real Zaragoza. El último fue Miguel Ángel Bustillo y lo consiguió en dos temporadas consecutivas. En la 1967-68 hizo diez tantos en 19 partidos y, en la 68-69, once goles en 20 partidos. Fue en Primera División y el campeonato tenía 30 jornadas. Azón ha logrado sus seis tantos en 31 encuentros, la mayoría de ellos partiendo como suplente. Bustillo fue siempre titular, entonces todavía no había cambios.

Antes que Bustillo solo lo había logrado Cecilio Aldana en el curso 1942-43. Los datos varían según las fuentes consultadas entre los cuatro y los cinco tantos pero, en cualquier caso, fue el máximo realizador del equipo aquel curso en Primera División que terminó en descenso. Nacido en Miedes de Aragón en 1922, debutó con el primer equipo en 1940 en Sevilla y marcó sus primeros goles en Torrero la siguiente jornada, convirtiéndose así en el segundo jugador más joven en la historia del club en anotar. Contaba con 17 años y 347 días. Curiosamente le sigue en ese podio Iván Azón, que se estrenó con 17 años y 358 días en el partido de Copa frente a la Gimnástica de Torrelavega en diciembre de 2020. El primero de esa lista es Gregorio Ameztoy (17 años y 293 días), un estudiante de medicina que formó parte de los míticos Alifantes.

Aldana jugó en dos etapas en el Real Zaragoza, de 1940 a 1944 y de 1946 a 1949. Entre medias se convirtió en el traspaso más caro de la entonces corta historia del club al marcharse al Barcelona por 100.000 pesetas. Fue considerado uno de los mejores jugadores de la Liga española en aquella época de posguerra en la que tanto los equipos como las competiciones tuvieron que rehacerse.

Nacido en el barrio de San José, Miguel Ángel Bustillo entró en los juveniles del Real Zaragoza y jugó en el Sporting Mahonés antes de debutar con el primer equipo blanquillo y quitarle el puesto nada menos que a Marcelino en el ocaso de Los Magníficos. Su progresión fue tan buena que ni siquiera terminó su segunda temporada con el Real Zaragoza: el Barcelona pagó 9 millones de aquellas pesetas para ficharlo. Como azulgrana marcó en los dos primeros balones que le llegaron en el primer partido de Liga disputado en el Bernabéu, pero una entrada de De Felipe –que no fue ni sancionada como falta– le destrozó la rodilla y ya nada volvió a ser como antes. Fue internacional con España cinco partidos y terminó su carrera en el Málaga.

La variedad

En sus 90 temporadas de existencia, 61 futbolistas diferentes han sido los máximos goleadores del equipo aragonés. 19 de ellos lo han sido en más de una temporada, con Pichi Alonso y Joaquín Murillo destacados al haberlo conseguido en cinco campañas diferentes. Precisamente uno de esos 19 fue el aragonés Bustillo, al lograrlo en dos cursos seguidos. Otros 19 de esos pichichis han sido extranjeros, sobre todo sudamericanos.

Iván Azón va camino de entrar en la historia del Real Zaragoza. Su irrupción goleadora en el tramo final de la temporada (anotó el primero en la jornada 27 y ha hecho sus seis goles en nueve partidos) ha sido una bendición para un equipo que ha sufrido al mirar la portería contraria durante todo el curso. El delantero se ha sumado así a otros canteranos como Francés y Francho para convertirse en uno de los pilares del equipo y multiplicar el valor de la Ciudad Deportiva. De terminar así las cosas será el máximo goleador del equipo, el primer aragonés en conseguirlo en más de medio siglo.