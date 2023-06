La alimentación preocupa cada vez más a las personas que son conocedores de la importancia de la nutrición para evitar problemas de salud en un futuro próximo. Hay varios productos consumidos diariamente por todo el mundo que podrían convertirse en "veneno" si se consumen demasiado o si las personas que los consumen sufren alguna enfermedad que les hace susceptibles a ellos. Se trata de la sal, el azúcar, la harina refinada, el arroz y la leche.

Los expertos también alertan del peligro de las redes sociales que han iniciado en muchos casos una guerra contra un producto si saber muy bien el porqué. Por ejemplo, cada vez hay menos consumidores de leche, aunque no se tenga intolerancia a la lactosa. Según los nutricionistas, beber leche aporta al organismo proteínas y calcio fácilmente, aunque no es imprescindible ni ningún veneno.

Tampoco son excesivamente peligrosos el resto de alimentos mencionados, pero se podrían convertir en un arma de doble filo si se abusa de su consumo. Esto podría provocar un aumento del riesgo de enfermedades cardiovasculares si se sufre previamente episodios de diabetes o hipertensión debido a otros hábitos de vida poco saludables.

La sal

Nadie es consciente de la sal que ingiere cada día a pesar del prospecto de los alimentos que suele indicar todos los gramos de sal. La gran mayoría de las personas solamente frenan su consumo cuando le diagnostican hipertensión y le obligan a cambiar por completo sus hábitos.

Cabe recordar que la OMS recomienda ingerir menos de 5 gramos de sal al día, es decir, una cucharada de café. Según la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan), los españoles toman 9,8 gramos al día.

El arroz blanco

Uno de los platos estrella de la gastronomía española, aunque no suele consumirse únicamente blanco. El arroz natural tiene color marrón porque el grano está cubierto de salvado, que contiene una gran cantidad de fibra y materiales.

Sin embargo, al comerlo blanco, los carbohidratos se descomponen muy rápido y se introducen en nuestro torrente sanguíneo rápidamente. La Universidad de Harvard publicó una investigación alertando de que se deberían ingerir mayores cantidades de arroz integral para evitar el riesgo de padecer diabetes de tipo 2.

El azúcar

Esta es la sustancia más peligrosa de todas y se encuentra en todos los alimentos. La OMS ya ha pedido que el consumo de azúcar no supere el 10% de las calorías de la dieta. Las personas no controlan el porcentaje de azúcar que ingieren porque muchos alimentos lo tienen y no lo sabemos.

El azúcar de los refrescos o la miel tomado en grandes cantidades resulta perjudicial porque pueden aumentar el riesgo de enfermedades cardiovasculares en comparación con el azúcar ingerido a través de la fruta que resulta beneficioso para el organismo.

La harina refinada

La pasta, la bollería industrial, las galletas y el pan están hechos de harina refinada que nace de quitar la capa de salvado a los granos de trigo quitándoles sus propiedades de fibra y minerales. De esta forma, los almidones se convierten en azúcar que perjudica nuestro organismo.