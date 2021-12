A la hora de bajar unos kilos de más el gran secreto es que al final del día haya déficit calórico. Es decir, que se hayan consumido más calorías de las que hemos metido en el cuerpo y para ello no solo basta con una alimentación sana, rica, variada y equilibrada, también hay que hacer ejercicio físico, siempre en la medida de nuestras posibilidades.

Ahora bien, hay varias maneras y trucos de llegar a ese objetivo y de ir perdiendo peso paulatinamente y de una forma sana. Por ejemplo, los tés son grandes soluciones porque ayudan al objetivo de beber como mínimo ocho vasos de agua por día, tienen sabores muy especiales y potentes, son muy saciantes (por lo que nos llenan y así no consumimos otro tipo de alimentos que no son adecuados), no tienen ni gota de calorías y además poseen grandes propiedades y muy beneficiosas para nuestro organismo.

Generalmente siempre se ha hablado de las bondades del té rojo o el verde, pero también por ejemplo del auge del matcha o de otros sabores como el rooibos. También de ciertas infusiones que tienen propiedades quemagrasas, pero no se ha reparado tanto en otro de los colores que puede protagonizar un té y es el azul.

Mientras duermes

El té azul o té oolong es originario de China y está muy indicado para perder peso. Tiene una gran cantidad de catequinas que lo que logran es acelerar el metabolismo y, por tanto, se activa la quema de grasas. Uno de los grandes errores es bajar la guardia a última hora del día o con la cena, cuando el metabolismo se ha ralentizado. Ahí pecamos y se va a traste el déficit calórico.

Pero también posee otras grandes características de los tés. Este en concreto es un potente antioxidante y posee efecto diurético también, por lo que combate la retención de líquidos, que es otro de los enemigos de la pérdida de peso. Por otra parte, es depurativo y ayuda a hacer mejor la digestión, por lo que elimina toxinas y hace que nos sintamos mejor en general.

Y una de sus grandes características es que ayuda a quemar grasas mientras se duerme. Para tomarlo se recomiendan entre dos y tres tazas por día y para maximizar sus beneficios hay que hacerlo una hora antes de cada gran comida. Ahora bien, al poseer teína, si tienes problemas para dormir, mejor evítalo o tómalo horas antes de ir a la cama. Te saciará, ayudará a la absorción de nutrientes, favorecerá la digestión, activará tu metabolismo y ayudará a que bajes esos kilos de más.