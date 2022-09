Meses después de que se filtrase en redes sociales un vídeo íntimo de Santi Millán practicando sexo con una mujer (por cierto, una mujer que no es Rosa Olucha, su mujer), el actor y humorista ha roto su silencio y ha hablado sobre el tema.

Como es normal, el vídeo causó muchísimo revuelo en las redes sociales, pero el barcelonés siempre se había mantenido al margen, sin hablar sobre el tema. No fue el caso por ejemplo de Ana Milán o de Pablo Motos en 'El Hormiguero', que hicieron una defensa a ultranza de Millán.

Pero quizá la reacción más inesperada, sobre todo por el contenido, era la de Rosa Olucha, su mujer. Muchísimas personas pensaban que era una cornuda y que era víctima de una infidelidad. Pero para nada, Olucha aclaró que la gente "también folla fuera del matrimonio", que tienen una relación abierta y que el único damnificado era su marido, ya que compartir ese vídeo es delito.

"Es anecdótico"

El protagonista de la historia, Santi Millán, asegura que "lo lleva bien" y pidió además que no se le dé "una importancia que no tiene": "Yo creo que esto es muy anecdótico, no solo en mi vida, sino en la de cualquiera. No le demos una importancia que no tiene", explicó el presentador de 'Got Talent'.

Y, por supuesto, dejó claro que el asunto está en manos de su abogada para que aquellas personas que se encargaron de difundir el vídeo paguen por ello. Ahora bien, ya advirtió que es un proceso que tardará años en tener sentencia. "Espero que los medios de comunicación se hagan el mismo eco de mi sentencia que del delito", deseó Santi Millán.