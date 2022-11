Steve Jobs ha sido uno de los grandes visionarios de los últimos tiempos, siendo capaz gracias a su estilo único y a sus ideas de poner en primer orden de fila mundial a Apple. Toda una marca de referencia y uno de los grandes monopolizadores del mercado sin duda alguna.

Por desgracia, Jobs falleció, pero aquello que hizo y su legado están todavía muy presentes, lo mismo que sus enseñanzas. No solo se copian y se adaptan sus ideas en presentaciones o en los productos de Apple (y de otras marcas que reconocen el éxito de la firma de la manzana mordida), sino también su forma de ser como empresario.

El éxito no llegó por casualidad y una de las partes más importantes que Steve Jobs siempre tuvo en cuenta fue rodearse de los mejores empleados. Siempre tuvo muy presente que no debía tener en el equipo a buenos empleados o a trabajadores buenísimos, sino a los más brillantes, a aquellos que sobresalen del resto, los que están encima de la media.

Una entrevista de trabajo (o varias) suelen tener un carácter aburrido y a veces demasiado formal. Y el entrevistador, aunque puede formarse una idea de su futuro (o no) empleado, jamás le va a conocer tanto como necesita.

El truco de Jobs

Por eso, Steve Jobs tenía un plan y era la prueba de la cerveza, concepto que explicó en una entrevista allá por 1998. "He construido gran parte de mi éxito en encontrar a personas verdaderamente talentosas, y no conformarme con jugadores 'B' y 'C', sino realmente buscar a los jugadores 'A'". «Descubrí que cuando reúnes a suficientes jugadores 'A', cuando pasas por el increíble trabajo de encontrar a estos jugadores 'A', realmente les gusta trabajar entre ellos", dijo.

Por ello, consideraba que lo principal era "sacar a las personas de la entrevista" para que se muestren tal y como son. Por ello, siempre se hacía la misma pregunta: "¿me iría a tomar una cerveza con esta persona y disfruto de su compañía?".

"Los llevaría a comer, daría un paseo con ellos o simplemente pasaría el rato. Haría preguntas como '¿Dime qué hiciste el verano pasado?' o '¿Cuándo fue la última vez que lograste algo?'. No hay una respuesta correcta o incorrecta. Haz todo lo posible para que hablen sobre una experiencia y haz que te muestren sus personalidades genuinas», destacó Jobs.