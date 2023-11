Acabas de romper con tu ex pareja pero te has dado cuenta de que todavía la quieres y quieres recuperarla. O, por el contrario, hace tiempo que lo vuestro se acabó pero tras tener otras relaciones ahora te has dado cuenta de que él o ella, con el que lo dejaste hace ya tiempo, es tu verdadero amor.

En ambos casos, si lo que quieres es volver con tu ex, recuperar esa sensación de felicidad plena que solo da el amor correspondido, el equipo de expertos de Blanca Santos puede ayudarte con sus diferentes rituales de amor en el proceso para intentar volver a enamorar y reconquistar a tu pareja. Su experiencia será tu mejor aliada en este camino, en el que te acompañarán, te escucharán y te asesorarán con total transparencia, cercanía y honestidad.

¿Qué implica volver con tu ex después de un tiempo?

En primer lugar, tienes que tener claro y estar seguro de que quieres volver con tu ex pareja y establecer una relación de amor para toda la vida. No valen las dudas ni las medias tintas. Tienes que estar convencido de que él o ella es tu pareja ideal, tu complemento perfecto, porque tener esa convicción y esa seguridad te ayudará a reconquistarla.

Si estás en ese punto, como dicen los expertos de Blanca Santos, “eres una persona valiente, que no te conformas con un ‘no’ como respuesta” y estás decidido a recuperar al amor de tu vida.

Ahora que lo tienes claro, el siguiente paso es buscar la ayuda de profesionales que te guíen y aconsejen en el proceso. Blanca Santos y su equipo cuentan con una dilatada experiencia en la realización de rituales amorosos como los amarres de amor, endulzamientos y otros hechizos. Unas prácticas ancestrales de magia blanca que podrían hacer que recuperes esa relación con tu ex.

Ventajas e inconvenientes de volver con tu ex

Pero volver con tu ex pareja, como casi todo en esta vida, tiene sus pros y sus contras. Tienes la ventaja de que ya conoces a esa persona, sabes cuáles son sus defectos y sus virtudes, y el paso del tiempo ha acabado por hacerte ver que, pese a todo, es la persona con la que quieres estar toda tu vida. Y conoces también los errores que cometisteis y que llevaron a que la relación se rompiera, por lo que será más sencillo no volver a caer en ellos.

Sin embargo, no es lo mismo recuperar a alguien con el que acabas de romper que volver con una persona con la que hace años que se acabó la relación.

Volver con tu ex después de meses

Si lo que quieres es volver con un ex con el que solo hace unos meses que has roto y la ruptura es relativamente reciente, has de tener en cuenta que los sentimientos, tanto los bonitos como los que os llevaron a separaros, todavía estarán a flor de piel, estarán vivos, calientes, y puede ser más fácil apelar a ellos para hacer que resurja la llama del amor.

Volver con tu ex después de un año o más

Si por el contrario hace un año o más que esa relación se rompió, e incluso puede que tanto para ti como para él o ella haya habido otras relaciones de por medio, debes tener en cuenta que los sentimientos originales se habrán enfriado y puede que cueste algo más hacer que renazca el amor latente.

Cómo puede ayudarte Blanca Santos a reconquistar a tu pareja

Pero no te preocupes y no tires la toalla, sea cual sea tu situación y por difícil que te parezca, hay métodos que podrían hacerte recuperar a tu ex. Sabemos que tienes muchas dudas e incógnitas, por eso lo mejor es buscar ayuda profesional.

Ayuda como la que ofrece Blanca Santos y su equipo de expertos en esoterismo que a lo largo de más de 10 años han posibilitado que miles de personas en el mundo hayan recuperado y vuelto a creer en el amor, según las propias experiencias de sus clientes.

El abanico de opciones que se presentan para alcanzar ese objetivo es muy amplio, desde sencillos rituales a los amarres de amor más complejos.

En internet existe numerosa información sobre estos temas, pero hay que saber en quién se puede confiar porque es muy importante ponerse en manos de profesionales y no dejarse aconsejar por cualquiera.

Igual que cuando una persona está enferma acude a un médico especialista y no a cualquiera que encuentra por la red, en estos casos también hay que recurrir a profesionales como Blanca Santos, cuya experiencia y testimonios de éxito constituyen su mejor aval. Su equipo, de máxima confianza, se preocupará por conocer a fondo cada caso y por hallar el ritual más apropiado para cada uno de ellos, elevando así las posibilidades de éxito y buscando el hechizo que podría resultar más efectivo.

De esta forma, a través de una primera sesión de alta videncia y tarot, el equipo de Blanca Santos te orientará para ofrecer la que podría ser la solución más acorde a tu caso, para intentar solucionar tus problemas. Esa primera consulta, además de ser estrictamente confidencial, no tendrá ningún coste para ti.

¿Qué hacer si tu ex no quiere volver contigo?

Pero, a pesar de tu convicción y determinación, es posible que tu ex no quiera volver contigo o que simplemente te muestre indiferencia. No desesperes porque existen métodos y rituales para tratar de revertir esa situación que podrían hacer que vuelvas a abrazar la felicidad plena.

Con sus años de experiencia, Blanca Santos ha dado con los tres rituales con tasas de efectividad más elevadas en estos casos:

La Magia Roja Cubana, cuyo fin es tratar de lograr endulzar a una persona, llamar su atención o resolver pequeños conflictos El Vudú Haitiano de las 3 Potencias, que está dirigido principalmente a intentar fortalecer relaciones deterioradas o rotas, intentando lograr una relación eterna, fuerte y consolidada, con alto compromiso por la persona amarrada, evitando infidelidades. La Alta Magia Afrobrasileña, el amarre de amor por excelencia y que podría llegar a ofrecerte unos resultados asombrosos y excepcionales para intentar que nuestra pareja sea fiel, cariñosa y atenta para toda la vida.

Algunas experiencias reales

Son muchas las personas que han conseguido sus objetivos sentimentales gracias al equipo de Blanca Santos. Julia es un ejemplo. Encontró el amor con una compañera de la universidad, pero los celos obsesivos se entrometieron provocando finalmente la ruptura. Decidió recurrir a los servicios de Blanca Santos para tratar de solucionar el problema y recuperar al amor de su vida. Así cuenta Julia su experiencia: “Al poco tiempo de empezar el amarre de Vudú Haitiano de las 3 Potencias que me aconsejaron, un día sin yo imaginármelo, ella se puso en contacto conmigo. Lo más increíble fueron las palabras que escuché salir de su boca: ‘Quería verme y volver a saber de mí’. Ella me dijo que ya no tenía aquellos celos. Yo no me lo podía creer la verdad, llevábamos meses sin vernos y de la noche a la mañana todo sucedió de forma inesperada”.

Lucía también consiguió su propósito de recuperar a Juan, el amor de su vida, gracias a un hechizo de amor de Blanca Santos. Cuando se separaron, él se casó y tuvo un hijo, y Lucía confiesa que estuvo llorando muchos días sólo de pensar que ya no podría volver con él. Desesperada, encontró la solución en los amarres de Blanca Santos: “Con Blanca Santos he podido saber lo que es la magia de verdad. Recuperar a la persona que más quieres no tiene precio. Me lancé a realizar un amarre de Alta Magia Afrobrasileña y el resultado fue asombroso. Juan decidió dar el paso. No se me olvidará cuando me escribió confesándome que me amaba, que había estado pensando mucho en lo nuestro y que yo era su amor de verdad”.

¿Cómo volver a enamorar a tu pareja?

Sin embargo, además de recurrir a profesionales y a técnicas de esoterismo, si lo que quieres es tratar de recuperar a tu ex pareja has de empezar por realizar un trabajo de introspección interior que te devuelva esa calma y paz espiritual que te permitirá afrontar con optimismo y libre de cargas ese proceso para volver a enamorar a la persona que ahora sabes que es el amor de tu vida.

12 pasos para volver con tu ex y reconquistar a tu pareja

Pero también en este proceso de búsqueda interior el equipo de Blanca Santos quiere acompañarte y compartir contigo 12 claves o consejos que te podrían ser de gran ayuda.

Realiza una introspección profunda

Una ruptura o separación amorosa puede sumergirnos en un tsunami de emociones e intensos sentimientos como el miedo, el dolor o la tristeza. En medio de esa tempestad hay que saber encontrar la calma. Saber perdonarnos y perdonar a los demás y afrontar esta nueva etapa en la que quieres recuperar el amor desde el sosiego, la calma y la paz. También para ello existen rituales que el equipo de Blanca Santos puede realizar para ti y que intentarán despojarte de sentimientos negativos o de culpabilidad.

Acepta que aún tienes sentimientos

El primer paso para afrontar y hacer desaparecer esos sentimientos es reconocer que todavía existen. Existen y pueden ser una carga o un lastre. Es posible que todavía sientas rencor por algo que te hizo tu ex pareja, o que aún te sientas culpable por no haber podido retenerla junto a ti… Debes reconocerlo y trabajar para dejarlos atrás y que no interfieran en esa nueva relación que quieres empezar.

Olvida los reproches y los rencores

Puede que vuestra separación o ruptura fuera tumultuosa pero eso pudo darse porque los sentimientos que os teníais eran también muy fuertes. En todo caso, y como ya te hemos dicho, todos los reproches y rencores han de quedar en el olvido, como si nunca hubieran existido.

Ahora quieres escribir una nueva historia de amor con esa persona partiendo de una hoja en blanco. Eso sí, tienes la sabiduría y la experiencia de aquellas fortalezas que hubo en vuestra relación y debes tratar de reforzarlas.

Observa su comportamiento

Igual que tú guardas sentimientos hacia tu ex, es posible que él también los tenga hacia ti. Es posible que con el tiempo se haya dado cuenta de lo especial que eres y de lo especial que era vuestra relación. Pero igual que tú has tenido dudas y miedos, es probable que él también guarde esos sentimientos y no los manifieste o los quiera ocultar.

Para tratar de ver cuáles son sus sentimientos hacia ti, puedes observar cómo se comporta y cómo interactúa contigo. Es posible que se muestre nervioso y no lo manifieste verbalmente, pero podrías entrever esos sentimientos en sus gestos, sus miradas…

Visualiza vuestro futuro juntos

En un primer momento, recuperar el amor de tu ex puede parecerte como escalar una montaña, un desafío casi inalcanzable. Pero no lo veas de esa manera. Visualiza tu futuro, vuestro futuro juntos. Sé optimista y positivo y rodéate de profesionales como los de Blanca Santos para encarar el camino a la cima de la montaña con las mayores garantías de éxito.

La actitud juega un papel de vital importancia en todo el proceso. Igual has oído eso de que cuando piensas mucho en algo, eso acaba sucediendo. Pues con los rituales de amor pasa algo parecido. Focalizarte y visualizar tu futuro con esa persona dotará de mayor fuerza a tu ritual.

‘Practica el contacto cero con tu ex’

Una vez que has realizado esa mirada hacia tu interior, te has liberado de cargas pasadas y has observado su comportamiento, llega el momento de tratar de recuperar a tu ex de la mano de expertos como el equipo de Blanca Santos. A partir de ese momento, debes dejar que los rituales amorosos sigan su camino y no debes tener contacto con él. Debes depositar tu confianza en los amarres de amor, en los endulzamientos o en el hechizo que se haya revelado como el más adecuado para ti.

Para tener mayores posibilidades de éxito tienes que practicar el “contacto cero” con esa persona para no interferir en el ritual.

No le digas a nadie que quieres volver con tu ex

Tampoco debes decirle a nadie que quieres volver con tu ex pareja o que has iniciado un ritual de amor para tratar de recuperar esa relación con esa persona que has descubierto que es quien realmente te hace feliz.

Puede haber gente que quiera ayudarte a alcanzar esa felicidad pero también puede haber otras personas con intenciones contrarias a tus intereses y que intercedan, sin que tú seas consciente de ello, para evitar que la llama del amor resurja entre vosotros.

En cualquier caso, tanto si te quieren ayudar como si te quieren hacer daño, las acciones de terceras personas podrían interferir en el correcto desarrollo del ritual que hayas elegido, poniendo en peligro que este llegue a alcanzar su objetivo.

Sé amable cuando tu ex vuelva contigo

Puede ser que finalmente tu tesón, tu esfuerzo y tu valentía se vean recompensadas y logres recuperar ese amor perdido. ¡Enhorabuena! Lo has conseguido, pero no debes bajar la guardia. Ya te lo hemos dicho antes, lo pasado queda en el pasado, no hay reproches ni rencores y en esta nueva relación debes evitar caer en errores anteriores.

Para empezar, debes ser amable cuando tu ex vuelva contigo. Trátalo como te gustaría que él o ella te tratara a ti. Trabaja la paciencia y la complicidad para forjar un nuevo vínculo amoroso sólido basado en el compromiso por ambas partes.

En este punto, también el equipo de Blanca Santos te podría ayudar a reforzar esos vínculos con sus rituales.

Escucha a tu pareja

La comunicación es un pilar esencial en toda relación. Saber escuchar a tu pareja, tener una comunicación fluida y sincera con ella evitará que se produzcan malos entendidos. Tenéis que ser capaces de mantener ese diálogo desde el primer día y prolongarlo en el tiempo. No es bueno callarse cosas. Debéis tener total confianza para hablar entre vosotros de todo lo que os preocupa, lo que os asusta o lo que os da miedo y apoyaros. Pueden ser aspectos de vuestra propia relación pero también de vuestro trabajo o vuestras amistades.

Pero si, pese a todo, a alguno de los dos os cuesta abriros de esa manera, existen amarres de amor que podrían mejorar significativamente esa confianza y, al mismo tiempo, fortalecer vuestro vínculo frente a otras adversidades que pueden acechar a cualquier pareja.

Evita cometer errores del pasado

Sabemos que resulta muy sencillo de decir, pero no siempre es fácil de llevar a cabo. Como te hemos dicho, has de evitar caer en los mismos errores del pasado y, por el contrario, puedes aprender de esos errores. Incluso podéis sentaros a hablar de aquellos errores que pudieron acabar con vuestra relación anterior para no caer de nuevo en ellos.

También antes de actuar, piensa y reflexiona sobre las consecuencias que podrían tener esos actos. Si sabes que hay hechos o conductas de tú pareja que te molestan, házselo saber, comunícaselo. Observa si a él o ella también le pueden incomodar algunos de tus comportamientos. No se trata de ceder en todo o de que él o ella cambie totalmente para ti. Se trata de que os acompaséis y encontréis ese punto de equilibrio que os permita ser vosotros mismos dentro de vuestra relación de pareja.

Puede también que en esta primera fase de la nueva relación quieras estar todo el día con tu pareja. Tus sentimientos son muy fuertes pero, cuidado, no quieras acapararla porque puedes agobiarla. De nuevo se trata de tener cada uno vuestro espacio y crear un espacio común entre ambos.

Valora a tu pareja como se merece

Sentirnos apreciados y reconocidos es una necesidad emocional para cualquier persona. Por eso, valorar a tu pareja y hacerle saber que la valoras es esencial en toda relación. Es una manera de reconocerle ese amor que le profesas y hay muchas formas de hacerlo.

Una de ellas es decirle con palabras lo orgulloso u orgullosa que estás de su persona y su forma de ser, tanto en privado como en público, y también de su trabajo o de su manera de implicarse con todo aquello que le rodea. También puedes manifestarlo con un gesto como un beso o un abrazo o con tu simple apoyo y presencia en momentos que sean especiales para él o ella. Agradécele la dedicación a vuestra relación, muéstrate cómplice y mantén viva la llama del amor también en la intimidad.

Alimenta el amor a diario

Con todo lo dicho anteriormente lo que queremos evitar es que el paso del tiempo o la cotidianeidad de vuestra relación os hagan caer en la monotonía. No pienses que él o ella estará ahí siempre, aunque tú no hagas nada. Tienes que alimentar vuestro amor a diario. Como una semilla que se planta y hay que regar y abonar para que siga creciendo y dé sus frutos.

De nuevo, hay muchas maneras de alimentar el amor y no hacen faltan ni grandes lujos ni fanfarrias. Puedes simplemente sorprenderle preparando su plato favorito, encender unas velas y crear un ambiente especial en una comida o cena en casa, escaparos un fin de semana y dedicároslo solo para vosotros… las alternativas para cultivar vuestro amor son infinitas y podrías reforzarlas también realizando algún ritual casero con miel y canela para mantener vivo vuestro amor.

Ahora ya conoces todo lo que puedes hacer si quieres recuperar a tu ex pareja. Pero si todavía te quedan dudas, el equipo de Blanca Santos estará encantado de atenderte y explicarte todo aquello que quieras saber. Y si ya estás convencido o convencida de que quieres dar el paso para tratar de volver con esa persona te hace feliz, Blanca Santos puede ser ese equipo profesional de confianza que necesitas para que coja tu mano y recorra contigo el camino hacia la felicidad.

El primer contacto con Blanca Santos puede ser a través de WhatsApp y, a partir de ahí, sentirás la cercanía y empatía de sus profesionales que, tras escuchar tu caso, realizarán una primera evaluación a distancia para determinar la posible viabilidad de la prosperidad de su situación. En esa primera evaluación, que constará de una consulta de tarot y péndulo, recibirás una fotografía de tu tirada de cartas personalizada y la interpretación de su resultado, para que tengas la muestra de ello.

En todo momento durante lo que dure el proceso, el equipo de Blanca Santos estará ahí, contigo, para darte paz, tranquilizarte y darte los consejos necesarios que te acerquen a tu objetivo. Gracias a la ayuda de Blanca Santos, estás a un paso de recuperar esa felicidad y sensación de plenitud que solo da el amor.