TVE emitió este martes un nuevo programa de 'La noche D'. En una entrega dedicada a las "estrellas" del mundo de la interpretación, Eva Soriano recibió en su plató a Adriana Ugarte, Rubén Cortada y Dani Guzmán. Aunque hablaron de muchos temas durante la entrevista, uno de los momentos más sorprendentes llegó cuando la actriz recordó el día que intentaron captarla para una red de prostitución de lujo.

Todo ocurrió cuando Ugarte tenía 19 años, una época en la que cursaba sus estudios universitarios. "Me puse a hablar con una chica, me pasa mucho que me pongo a hablar con gente que no conozco. Nos sentamos en el andén del metro y era muy maja". Cuando llegó el tren, ambas entraron en el mismo vagón y la desconocida se sentó a su lado.

Después de interesarse por su edad y otros aspectos personales, Ugarte empezó a sentirse como en un "interrogatorio", tal y como recordó: "Me preguntó que si tenía novio y le dije que no (...) me dijo que conocía a un chico muy majo y que le gustaría cenar una vez a la semana y que nos fuéramos de casa rural unos tres días".

"Estaba el plan de rodaje como muy armado. Yo no sabía lo que me estaba proponiendo", confesó Ugarte en el espacio de TVE. Cuando llegó a casa se lo contó a sus padres, que resolvieron sus dudas de forma tajante: "Prostitución, Adriana".

"Era como prostitución de lujo. A partir de ahí empecé a investigar, había muchos compañeras universitarias que se prostituían para adquirir productos de lujo", aseguró la actriz.