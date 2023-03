WhatsApp se ha convertido en una herramienta indispensable en la vida diaria de todo el mundo, aunque si quieres mantener tu cuenta activa y no sea eliminada inmediatamente debes tener cuidado con el resto de aplicaciones que instalas y descargas en tu smartphone. El anuncio de Meta, la empresa liderada por Mark Zuckerberg, de que borrará de forma permanente las cuentas de los usuarios que usan softwares no autorizados por la compañía afecta a todos los teléfonos, sean Android o iPhone.

Por lo tanto, los usuarios de WhatsApp deben revisar el directorio de su teléfono para comprobar si están utilizando versiones modificadas de esta plataforma, comúnmente conocidas como mods. Esta alerta ha sido lanzada en la web oficial de los desarrolladores de WhatsApp.

¿Para que sirven y cuáles son estos mods?

Los mods de WhatsApp, cada vez más populares, permiten a los usuarios realizar algunas acciones que la versión original no permite como recibir una notificación cuando otro usuario se conecta, volver a leer los mensajes eliminados o descargar los estados de tus contactos.

Meta ha decidido no mencionar estas aplicaciones directamente, aunque son muy conocidas: WhatsApp Plus, GB WhatsApp, Aero WhatsApp, WhatsApp Gold, You WhatsApp. Estos mods son peligrosos porque se suelen bajar de sitios de poca confianza y pueden traer malwares que ataquen la privacidad.

"Si usas estas aplicaciones, no existe ninguna garantía de que tus mensajes, datos o archivos sean privados por lo que existe la posibilidad de que se suspenda tu cuenta de WhatsApp de forma definitiva o temporal", ha explicado la empresa norteamericana en su web oficial.

¿Se podrá recuperar la cuenta?

Meta también ha informado de cómo actuará a la hora de castigar a la gente que mantenga instalados en sus smartphones los mods nombrados anteriormente. En primer lugar, la empresa suspenderá la cuenta de forma temporal, 24 horas, y no podrás ver ni escribir las conversaciones que tuviste con tus contactos y amigos.

Después de la penalización, deberás obligatoriamente desinstalar la aplicación pirata, sea cual sea, para poder comenzar a volver a usar la oficial, porque si ésta detecta que no lo has hecho, WhatsApp te baneará para siempre.