Los patinetes eléctricos han revolucionado la forma de transportarse por las ciudades y se han convertido en una solución para muchas personas que optan moverse con estos sin contaminar. La gente los suele usar a diario para ir a trabajar, pero también tienen otras funciones. Los repartidores de comida a domicilio realizan la gran mayoría de repartos con ellos y la gente más joven los usa como mero divertimento. Pero hay que tener cuidado con ellos. Aunque sea un medio de transporte no contaminante, los patinetes eléctricos han protagonizado numerosas accidentes en los últimos meses. Incluso algunas ciudades como París están prohibiendo su uso por la vía pública.

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha llevado a cabo un estudio a cerca de los patinetes eléctricos más económicos que hay en el mercado. El precio ronda los 300 euros pero tienen que tener una serie de características útiles para su conducción como frenos de disco de serie, luz trasera, ruedas hinchables o sistema antirrobo. Como recordatorio, este medio de transporte no puede superar los 25 km/h por la vía pública y para que se les considere vehículos de movilidad personal (VMP).

Relación calidad precio

Este tipo de patinetes no emiten gases contaminantes, son económicos tanto de uso como de precio y resultan muy ágiles para moverse. La OCU ha destacado dos modelos que cumplen con estas características.

El primer ejemplar es el Cecotec Bongo A Connected. Este patinete se puede adquirir por 350 euros, cuenta con una autonomía de 13 kilómetros y un peso de 13 kg. Por destacar algunas de sus cualidades, este ejemplar cuenta con unos excelentes frenos y equipamiento (luz de freno y control de crucero), tiene una pantalla informativa e incluye una app. La pega que tiene es la accesibilidad a la válvula de hinchado.

El segundo ejemplar recomendado por la OCU es el Oisson Rhino. Este patinete tiene un precio de 340 euros, cuenta con una autonomía de 20 kilómetros y un peso de 15,7 kg, ligeramente superior al otro ejemplar. Su fácil conducción, la calidad de los frenos o su excelente equipamiento hacen de este patinete un claro ejemplo de calidad precio. En su contra, no tiene batería extraíble y es bastante pesado.

Otras apreciaciones

Aunque no sea necesario un carné de conducir, OCU advierte que es obligatorio circular por la calzada y no se debe superar la velocidad de 25km/h. Además, no se puede conducir con ningún pasajero, usar el móvil o llevar puestos auriculares mientras se conduce. Al trascurrir por la vía pública, la policía te puede realizar un control de alcoholemia o drogas y la multa puede alcanzar los 1.000 euros.