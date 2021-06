El Ayuntamiento de Zaragoza ha lanzado la campaña "Mira qué bien te ves de voluntari@", con la que pretende atraer a los más jóvenes para que formen parte de los voluntarios municipales.

La capital aragonesa cuenta con 4.726 voluntarios que componen "la cara amable de la ciudad", ha señalado el consejero municipal de Participación y Relaciones con los Ciudadanos, Javier Rodrigo, si bien solo 518 tienen menos de 35 años.

La pandemia hizo que el último año no se les viera tanto por las calles, aunque sí que colaboraron en varias acciones como el reparto de mascarillas en el transporte público, más recientemente, ayudando a pedir la autocita para la vacuna del covid-19.

"Queremos volverlos a ver en la calle", ha expresado Rodrigo, quien ha destacado su colaboración en actos sociales, culturales, deportivos o en las Fiestas del Pilar, en los que ofrecen a los visitantes "una imagen distinta" que no se ve en todas las ciudades y que "les llama la atención".

En este tiempo, no obstante, la Oficina del Voluntariado no ha estado parada y ha puesto en marcha una serie de cursos para formar a los voluntarios en protocolo, recursos humanos o movilidad.

Del mismo modo, hay planteadas varias reuniones con el Servicio de Juventud o con la Universidad de Zaragoza para crear un catálogo de acciones colaborativas donde los más jóvenes se vean representados.

La campaña municipal la protagonizan Joaquín Nasarre, de 34 años, y Adriana Cioban, de 23. Joaquín ha explicado que se apuntó para ser útil y para ayudar a los demás "siempre con una sonrisa". "He dado mi tiempo libre y, a cambio, me ha llenado mi vida", ha apuntado Joaquín, quien lleva ya tres años como voluntario, ha participado, por ejemplo, en la Ofrenda de Flores y destaca la cercanía y el agradecimiento de la gente, que es "lo que más vale". Así pues, ha animado a los jóvenes a que "no esperen a que se lo digan" y que lo vivan en primera persona, porque cuando pasen los años verán el "éxito" y el "reconocimiento".

Adriana, procedente de Moldavia, lleva poco como voluntaria, pero se siente "muy bien", "diferente" y "útil", aunque ahora mismo no hay muchas actividades en las que participar. "Te juntas con las personas, les miras a los ojos, compartes tus emociones", ha expresado Adriana, quien ha reconocido que le gustaría colaborar más pero se apunta a todo lo que puede. Para ella, el voluntariado es un intercambio en el que "aportas a la sociedad y la sociedad te aporta a ti", además de que ayuda a "sentir que nos tenemos unos a otros".

Como todos los años, el Ayuntamiento de Zaragoza celebrará el Día del Voluntariado el próximo 14 de junio, con una gala en la sala Multiusos presidida por el alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón, en la que se reconocerá la labor de los voluntarios.

Asimismo, el 8 de julio tendrá lugar el Homenaje a los voluntarios fallecidos.