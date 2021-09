Los meses van pasando y el plazo para ejecutar las obras e inversiones que prometieron PP y Cs en Zaragoza va estrechándose. La Comisión de Urbanismo de este lunes sirvió a los grupos de la izquierda para fiscalizar la labor del concejal del área, Víctor Serrano, que no salió muy bien parado. La ejecución de las partidas de inversión, esa que este año había crecido como nunca antes, según dijo el equipo de Gobierno, no alcanza el 40%. Y también hay 79 proyectos, valorados en 20 millones de euros, que todavía no han gastado ni un euro de lo que se les había asignado. Según los responsables del área, todavía queda tarde y la principal excusa es que las cuentas se aprobaron tarde.

«El alcalde anuncio –refiriéndose a Jorge Azcón– es la reina del hielo. Es Frozen. Tiene la ciudad congeladica», criticó el portavoz de Podemos, Fernando Rivarés, sobre el manejo de las cuentas y la capacidad de PP y Cs para poner en marcha los proyectos a los que se comprometió este año con la aprobación del presupuesto. El edil morado enumeró además una lista de los principales proyectos que, por el momento, y a fecha 31 de agosto, todavía no se han iniciado.

Así, entre los más destacados que nombró Rivarés, por las cuantías que se les habían asignado, están las mejoras de las zonas verdes y el corredor verde (2 millones de euros); la harinera de Casetas (50.000 €); el plan para Zamoray y Pignatelli (2 millones que están pendientes de los acuerdos que alcancen los grupos políticos); la escuela infantil de Parque Venecia (1,7 millones); las obras de regeneración de los barrios (1,6 millones); la rehabilitación de la antigua fábrica de Giesa (1,5 millones); la mejora del entorno del Canal Imperial (un millón); la nueva oficina de turismo en la plaza del Pilar con la calle Santiago, que lleva ya dos años de retraso conforme a lo prometido (500.000 euros); actuaciones urgentes en los edificios del Casco Histórico (400.000 euros); la adecuación para hacer una casa de juventud de la antigua marisquería que hay junto al centro cívico de las Delicias (300.000 euros); las actuaciones para mejorar los polígonos industriales (285.000 euros); y la rehabilitación de los antiguos baños judíos (50.000 euros). Todos son proyectos de PP y Cs prometieron para este año y que, por el momento, a falta de cuatro meses para que acabe el año, no se han activado.

Por su parte, el concejal del PSOE, Horacio Royo, criticó el «ejercicio propagandístico» del equipo de Azcón cuando anunció un aumento de la inversión de un 30% para este año. «El presupuesto de este año es una gran mentira», dijo el socialista. «En el capítulo de inversiones, en el 71% de las partidas no se ha retenido el crédito todavía. Y eso significa que no han movido ni un papel para hacerlas realidad», añadió.

Y desde ZeC, en la misma línea, Pedro Santisteve acusó a Serrano de «vender humo». «El primer año culparon de la baja ejecución a que el presupuesto estaba prorrogado. El año pasado a la pandemia. ¿Y ahora qué? Por el tiempo que queda nos parece preocupante. La posibilidad de que se ejecuten esos proyectos es dudosa», añadió.

La postura del concejal de Urbanismo

En su defensa, el concejal de Urbanismo, Víctor Serrano, se agarró a alguna de las obras que se están acometiendo ya, como la prolongación de Tenor Fleta, la plaza Salamero, o el campo de fútbol de Casablanca. «Quiero mandar un mensaje de tranquilidad. Va a haber escuela infantil en Puerto Venecia», dijo el de Ciudadanos, que reconoció que si el porcentaje de ejecución es el que es es porque el presupuesto se aprobó en marzo. A lo que el edil socialista respondió: «Pero de eso nosotros no tenemos la culpa, ustedes ya sabían cuando aprobaron el presupuesto el tiempo que iban a tener».

El responsable de Urbanismo, por su parte, argumentó que será a final de este mandato, en menos de dos años, y no ahora, cuando se vea que sus promesas no habrán caído en saco roto.

En la comisión se trató también otro de los asuntos pendientes no solo durante este mandato sino desde hace ya varios lustros: la avenida Cataluña. Preguntada por cuándo saldrá el proyecto a información pública, la concejala de Infraestructuras, Patricia Cavero, respondió que pronto. Lo mismo que ya dijo en julio.