El presidente del Partido Popular de Zaragoza y portavoz de esta formación en Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente en las Cortes de Aragón, Ramón Celma, ha pedido este miércoles al presidente autonómico, Javier Lambán, que ratifique las palabras que el pasado martes escribió en Twitter pidiendo la dimisión del ministro de Consumo, Alberto Garzón, y vote a favor de la proposición no de ley que el PP va a presentar en las Cortes de Aragón con este objetivo.

Ramón Celma ha explicado que la propuesta está redactada con "las mismas palabras que el señor Lambán puso ayer en redes sociales" tras las declaraciones de Garzón en el diario británico The Guardian donde dudaba de la calidad de la carne de los animales criados en macrogranjas, y ha instado al jefe del Ejecutivo aragonés a que sea "valiente" y "lo que se atreve a decir" en Twitter "lo diga en la casa de todos los aragoneses".

En este sentido, ha reiterado la petición a Lambán de que se sume a la proposición no de ley que va a presentar el PP y "pida la dimisión del señor Garzón en las Cortes de Aragón". "Agradecemos que, por fin, Lambán se haya dado cuenta de lo que venimos diciendo en el Partido Popular desde hace muchísimo tiempo", ha reiterado.

Para Celma, "Garzón no puede ser nuestro representante en el ámbito de Consumo porque no defiende a nuestros principales productores: agricultores y ganaderos", y ha añadido que no es la primera vez que hace unas declaraciones "fuera de contexto y en este sentido".

El presidente del PP en Zaragoza ha calificado de "lamentable que lo haga fuera de nuestro país", cuando cualquier miembro del Gobierno "debe ser un gran embajador de nuestro país y de sus productos, de máxima calidad" y ha afirmado que Garzón "no se merece ser ministro de España".

El portavoz de Agricultura del PP en las Cortes ha sostenido que cuidar del medio ambiente "significa cuidar de lo nuestro", como la ganadería de ovino y las razas autóctonas, de las que ha mencionado la Rasa Aragonesa y la Ojinegra de Teruel, así como la bovina Parda de Montaña. Ha recordado que desde 2006 "se han perdido más de un millón de cabezas de ovino" en la comunidad autónoma.

Además, ha reprochado que cuando se hacen declaraciones "en contra de nuestra ganadería, de nuestra agricultura se está atacando a todos esos ganaderos que están produciendo carne de calidad y, además, en muchos casos, de razas autóctonas".

Celma ha destacado que el 56% de las granjas de porcino en Aragón están "en pueblos de menos de 1.000 habitantes". "Eso es vertebrar el territorio", ha asegurado.