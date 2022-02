El portavoz del grupo municipal de Podemos en el Ayuntamiento de Zaragoza, Fernando Rivarés, ha presentado un Plan de Transición Ecológica y Reducción de Factura de la Luz por importe de 5,5 millones de euros orientado a luchar contra la subida del precio de la energía, paliar sus efectos y a contribuir al autoconsumo mediante energías renovables, que recoge las 12 enmiendas al presupuesto municipal pero que resumen las principales líneas de actuación de la formación para el próximo año. Una reducción que, por otro lado, depende del Gobierno de España, del que forma parte.

"Es impensable que podamos hacer políticas verdes si el coste es asumido en exclusiva por las clases trabajadoras. No pueden ser políticas sólo para las personas con más recursos ya que necesitamos que toda la ciudadanía sea cómplice y sujeto activo de las mismas", ha dicho Fernando Rivarés.

Podemos apuesta por la instalación de placas fotovoltáicas en edificios municipales, la autogeneración eléctrica en los tejados y cubiertas de viviendas y comunidades de vecinos y la creación de una Oficina para la promoción y dinamización de comunidades energéticas, coincidiendo además con la convocatoria de fondos europeos para sufinanciación.

"Mientras el alcalde está en Bruselas ensuciando el nombre de España en las instituciones europeas poniendo en duda, y por tanto en riesgo, el reparto de fondos europeos; Podemos le está proponiendo iniciativas que no tienen contempladas en su proyecto de presupuestos que sí conseguirían fondos para ello, dado que está la convocatoria en marcha", ha comparado Rivarés.

Bajas emisiones

Unos proyectos que para Podemos son "absolutamente insuficientes", como es el planteamiento inicial de zona de bajas emisiones, "que sería la medida más importante de cualquier plan serio de lucha contra el cambio climático".

Una zona de bajas emisiones que para la formación morada "debería ir acompañada de medidas que faciliten la adaptación de la mayoría de ciudadanos. Lo económico no puede ser una barrera para que quién puede permitirse comprar un coche eléctrico no cambie su calidad de vida y que quién no puede asumir el coste de un vehículo limpio deba ser el que tenga que modificar todos sus hábitos".

Tipos de ayudas

En línea con el objetivo de reducir la factura de la luz para las empresas propone dos vías de actuación distintas. Por un lado, una ayuda directa a la instalación de placas fotovoltáicas en naves industriales, "para cumplir con una de las reivindicaciones de grupos ecologistas y de vecinos de muchos núcleos de población de no estropear el paisaje. Hacerlo en polígonos industriales, donde se cuenta con espacio, con permisos e infraestructura para desarrollarlo debería ser una prioridad no sólo para este Ayuntamiento, sino para el Gobierno de Aragón".

Por otro lado, propone dar ayudas directas, por valor de 2 millones de euros, a pymes y autónomos de cualquier sector de actividad para que puedan asumir el aumento de la tarifa eléctrica, reduzcan costes, puedan ser competitivos y no repercutan en los precios dicho aumento.

Ante la "necesaria" transición ecológica Podemos también ha propuesto otras actuaciones en materia de reciclaje, incorporando la propuesta aprobada por el pleno municipal en el último Debate del Estado de la Ciudad de puntos de recogida de reciclaje con incentivo económico, mejoras en distintos parques de la ciudad, la mejora de la red de carriles bici y la infraestructura ciclista.

A ello se suman y actuaciones contra la contaminación acústica, que va a ser uno de los grandes debates que habrá que tener este comienzo de año y que Podemos ya puso encima de la mesa en el último pleno de la ciudad.