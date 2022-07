El área de Infraestructuras del Ayuntamiento de Zaragoza va a intervenir a lo largo de esta próxima semana en 25 calles de la ciudad dentro de la Operación Asfalto.

Los trabajos, que se están ejecutando de forma escalonada, se van a centrar principalmente en los distritos de La Almozara, Las Fuentes, Universidad y Casco Histórico, después de que a lo largo de los últimos días se haya avanzado especialmente en el Actur, Delicias y el Rabal, donde esta semana todavía van a continuar los trabajos en importantes calles como Avenida Cataluña o Ronda Hispanidad.

Los próximos días serán además en los que se va acometer algunas de las intervenciones de mayor envergadura por su extensión, ya que este año el presupuesto récord de 3,7 millones de euros va a permitir asfaltar más calles completas y tramos más amplios de grandes avenidas. Entre estas grandes intervenciones figuran la avenida La Almozara, Condes de Aragón o Ronda Hispanidad, entre otras.

Su planificación se ha realizando aprovechando que comienzan las semanas de menor tráfico de todo el año en la ciudad. El área de Infraestructuras contará además con el apoyo de la Policía Local para regular la circulación.

Estas son las calles en las que se va a trabajar esta semana:

Distrito Casco Histórico:

- Pº María Agustín, entre c/ Doctor Horno y la Puerta del Carmen: desde el lunes 1 hasta el viernes, día 5, se llevará a cabo el fresado y asfaltado manteniéndose un carril de circulación en cada sentido en todo momento. Será necesario suprimir las paradas de autobús del Consorcio de Transportes de ambos lados de la calle, la del bus urbano dirección Paraninfo y la parada de taxis situada junto al nº 15. En los momentos en los que se proceda a asfaltar los cruces se cortará el tráfico de las calles perpendiculares.

- c/ Paricio Frontiñán. Esta perpendicular a Paseo María Agustín se cortará al tráfico a partir del lunes 1. Se reabrirá en cuando la evolución de la obra lo permita.

- Avda. Anselmo Clavé, desde c/ Santander hasta c/General Mayandía sentido salida ciudad. Desde el lunes 1 hasta el viernes 5. Se mantendrá en todo momento un carril de circulación, cortando el tráfico proveniente de las calles perpendiculares cuando se proceda a asfaltar los cruces. Será necesario suprimir las paradas del bus urbano afectadas y ocupar zona de estacionamiento.

- Cruce de Paseo Teruel con Goya y Anselmo Clavé. Se ejecutará el martes y miércoles, días 2 y 3 de agosto

Distrito de La Almozara:

- Avda Almozara, desde plaza Europa hasta c/ Batalla de Bailén. Desde el 2 hasta el 9 de agosto. Se mantendrá en todo momento un carril de circulación, cortando el tráfico proveniente de las calles perpendiculares cuando se proceda a asfaltar los cruces. Será necesario suprimir las paradas de bus afectadas a ambos lados de la calle y zona de estacionamiento.

- Avda Puerta Sancho, entre Avda Pablo Gargallo y c/ Santiago Dulong sentido entrada al barrio. Del jueves 4 al miércoles 10 de agosto. Se mantendrá en todo momento un carril de circulación, cortando el tráfico proveniente de las calles perpendiculares cuando se proceda a asfaltar los cruces. Será necesario suprimir las paradas de bus afectadas y zona de aparacamiento.

- c/ Braulio Foz, entre c/ Reino y c/ Reina Felicia. Del 4 al 10 de agosto se cortará al tráfico, permitiendo el paso en cuando la evolución de la obra lo permita. Para la realización de este asfaltado el lunes, 8, no se podrá utilizar el aparcamiento de tierra del fondo de saco ni el de las Cortes de Aragón. Será necesario prohibir el estacionamiento en el tramo afectado

- c/ Lago. Del 5 al 11 de agosto se cortará la calle al tráfico entre Puerta Sancho y Juan Bautista, permitiendo el paso en cuando la evolución de la obra lo permita. Cuando se procedan a asfaltar los cruces se cortará la circulación en las calles perpendiculares. Será necesario prohibir el estacionamiento en el tramo afectado

Distrito de Las Fuentes:

- c/ Fray Luis Urbano, entre c/ Compromiso de Caspe y Batalla de Lepanto. Los trabajos se desarrollarán de martes y miércoles con cortes de carriles alternos para garantizar en todo momento la circulación. En momentos puntuales se interrumpirá el cruce de la calle Batalla de Lepanto. Será necesario prohibir el estacionamiento en el tramo afectado.

- c/ Amistad, entre Salvador Minguijón y Fray Luis Urbano. Durante martes y miércoles será necesario ocupar la zona de estacionamiento.

- c/ Florentino Ballesteros, entre Compromiso de Caspe y c/ Minas. Los trabajos se desarrollarán desde el miércoles hasta el viernes dando paso alterno a los vehículos para garantizar en todo momento la circulación. Puntualmente se cortarán los cruces con Batalla de Lepanto y Batalla de Pavía. Será necesario prohibir el estacionamiento en toda la zona.

- c/ Batalla de Lepanto, entre Florentino Ballesteros y Monasterio de Veruela. Los trabajos se desarrollarán desde el miércoles hasta el viernes dando paso alterno a los vehículos para garantizar en todo momento la circulación. Puntualmente se cortarán los cruces con Florentino Ballesteros y Batalla de Pavía. Será necesario prohibir el estacionamiento en toda la zona.

- c/ Baltasar Carlos. Esta calle perpendicular a Batalla de Lepanto se asfaltará el jueves y viernes. Para ello será necesario cortar la circulación mientras duren los trabajos y prohibir el estacionamiento.

- encuentro de las calles Yolanda de Bar y Francisco de Quevedo. Los trabajos comenzarán el viernes, día 5, y será necesario cortar la calle Yolanda de Bar mientras dure el asfaltado.

Distrito del Rabal:

- Avda Cataluña, entre plaza Mozart y Felisa Gale sentido salida ciudad. Los trabajos se desarrollarán de lunes a miércoles con cortes de carriles alternos para garantizar en todo momento la circulación. En momentos puntuales se interrumpirá la circulación en las entradas a c/ Pacual Peire y Felisa Gale. Será necesario prohibir el estacionamiento en el tramo afectado.

- Ronda Hispanidad, entre Avda Alcalde Caballero y el ferrocarril sentido salida ciudad. Los trabajos se ejecutarán el lunes, día 1, cortando carriles alternos para garantizar en todo momento la circulación.

Distrito de Universidad:

- c/ Condes de Aragón, desde Pedro II El Grande hasta Violante de Hungría. Del 1 al 4 de agosto. Se cortará un carril de circulación garantizando el paso de vehículos por el otro. En algunos momentos será necesario desviar las líneas 42, 53 y 35 del bus urbano.

- c/ Ram de Viu, desde San Juan de la Cruz hasta Bruno Solano. Del miércoles 3 al viernes 5. Será necesario cortar la calle mientras se realice el fresado y asfaltado

- c/ Moncasi, desde Perpétuo Socorro hasta torres Morales. El miércoles 3 y jueves 4 será necesario cortar la calle mientras duren los trabajos así como el cruce con Perpétuo Socorro.

- c/ Agustín Quinto. De miércoles a viernes. Será necesario cortar la calle mientras estén trabajando las máquinas.

- c/ Ventura Lacoma. Jueves y viernes. Será necesario cortar la calle mientras estén trabajando las máquinas.

- c/ Santa Teresa de Jesús, desde c/ La Salle hasta c/ Luis Vives. Desde el jueves 4 hasta el lunes 8. Será necesario cortar la calle mientras estén trabajando las máquinas.

- c/Mariano Supervía, desde c/ Bruno Solano hasta c/ Luis Vives. Desde el jueves 4 hasta el lunes 8. Será necesario cortar la calle mientras estén trabajando las máquinas

- c/ Vázquez de Mella. Se va a ejecutar el viernes 5 y lunes 8 de agosto en dos fases para facilitar la movilidad en el entorno del Hospital Miguel Servet

●En la primera se ocupará desde la mitad de la calzada de Padre Arrupe hasta el giro hacia Ronda Hispanidad, de manera que quede libre la salida hacia Isabel La Catolica.

●En la segunda fase se ocupará la vía desde Isabel La Católica a media calzada de Padre Arrupe, por lo que quedará libre la salida hacia Ronda Hispanidad.

En algún momento puntual la calle Padre Arrupe quedará cortada. Será necesario prohibir el estacionamiento en la zona afectada.

Distrito de Delicias:

- c/ Santander, desde plaza Roma hasta c/ Asturias. Lunes y martes, 1 y 2 de agosto. Se cortará el carril de circulación. Será necesario desviar la línea 22 del bus urbano.

Además esta próxima semana se van a realizar trabajos de saneo previos en tres calles del barrio de Torrero: Juan Aguas, Cuarte y Pérez Vidal. Ésta última se cortará al tráfico martes y miércoles permitiendo el acceso a garajes. También se actuará en la calle La Balsa de Torrecilla de Valmadrid.

Otras actuaciones en vía pública previstas para esta semana:

Las máquinas se adentrarán en Marqués de la Cadena con Valle de Broto para realizar la renovación de la tubería arterial de abastecimiento de agua en el cruce con San Juan de la Peña, del 1 al 31 de agosto se ocupará el carril izquierdo de circulación junto a la mediana en dirección a la avenida Pirineos. Se cortará el carril bici transversal y se anulará un carril de circulación en las salidas de San Juan de la Peña al cruce cuando sea necesario realizar los cruces de calzada de esta última.

En el paseo Sagasta se actuará para anular la acometida y realizar el nuevo colector a la altura del número 29, del 2 al 5 de

agosto, se ocuparán el carril central y derecho en dirección a Plaza Paraíso, quedando libre para todo el tráfico rodado el carril izquierdo de circulación.