PP y Cs se enrocan en su crítica al comité y al PSOE por la huelga del bus en Zaragoza

En Zaragoza, actualmente, no hay día en el que amanezca y no siga la huelga del bus ni pleno en el ayuntamiento en el que no se discuta sobre esta cuestión. Este viernes, ante una moción propuesta por el PSOE para pedirle al alcalde, Jorge Azcón, que intervenga de forma decidida en el conflicto, los ánimos volvieron a encenderse y desde el equipo de Gobierno de PP y Cs acusaron a los socialistas de no apoyar la oferta que hicieron los mediadores al comité y a Avanza, como si eso, 600 días después de que se iniciaran los paros, fuera el problema principal que impide un acuerdo en el seno de la empresa que gestiona el autobús urbano.

La primera en tomar la palabra en el debate fue la portavoz socialista, Lola Ranera, que por primera vez hablaba en un pleno en condición también de candidata del PSOE a las próximas elecciones del Ayuntamiento de Zaragoza. «El área de Movilidad de su Gobierno se puede calificar ya como su gran fracaso. Es el área de inmovilidad y da muestra de su absoluta incapacidad», criticó la socialista, quien en su moción pedía además que el consistorio bonifique en un 20% más los viajes en bus para alcanzar un 50% de rebaja sumando lo que descuenta el Gobierno de España. Su propuesta no salió adelante. Enseguida, desde la derecha le recordaron a Ranera que el PSOE «fue el único partido que no apoyó la propuesta del SAMA (Servicio Aragonés de Mediación y Arbitraje)» y repitieron aquello de que los socialistas «no quieren que la plantilla vote la propuesta» del órgano mediador. Sin embargo, los concejales de ZeC y Podemos tuvieron que desmentir, una vez más, las palabras de los ediles de PP, Cs y Vox. «Se ve que da igual las veces que lo digamos, porque 30 segundos después vuelven a mentir. Zaragoza en Común no apoya la propuesta del SAMA. Esa oferta la tienen que valorar los sindicatos y los trabajadores y estos ya han hablado a través de sus representantes legítimos, que son los delegados del comité. Y han rechazado la propuesta», expresó Alberto Cubero, de ZeC, quien recordó que a él, «por la mitad de tiempo de huelga» en el servicio de autobús, le habían «reprobado cuatro veces y le pidieron dimitir una vez» durante el anterior mandato. «La culpa de esta huelga es del alcalde y de la concesionaria, Avanza», afirmó antes Amparo Bella, de Podemos, quien reclamó que se le haga a la empresa una auditoría externa para conocer Esto mismo y más información sobre Avanza y el consistorio lo pidieron también desde ZeC y el PSOE, puesto que «conociendo los datos económicos de la empresa se sabría el margen que tienen para negociar las subidas salariales», explicaron los portavoces de la izquierda. «Avanza tiene beneficios a costa del dinero de los zaragozanos», espetó Bella. Pero la postura de los tres partidos de poco sirvió, porque acto seguido, tanto Carmen Herrarte (Cs) como Natalia Chueca (PP), cargaron de nuevo contra el PSOE. «Se han quedado solos contra todo y contra todos», dijo la concejala naranja. «El PSOE tiene que explicar por qué no apoyó la propuesta del SAMA, que es el órgano de mediación oficial de la DGA», insistió la popular. Más paros tras el Pilar Además, Chueca y Herrarte dijeron de nuevo que «la mayoría de los sindicatos» están a favor de que la propuesta del SAMA se someta a referéndum, refiriéndose a CCOO, CSIF y UGT, si bien el propio alcalde Azcón recordó después que, aunque haya más sindicatos que hubieran permitido la votación, la mayoría de los delegados sindicales no lo están, puesto que Sattra y el CUT suman 12 de los 23 miembros en el comité. Asimismo, el comité en su conjunto emitió un comunicado consensuado hace ya diez días en el que rechazaban la oferta del SAMA. «La plantilla ya ha hablado a través de sus representantes legítimos, por lo que hay que mover ficha. Hay que pedir al alcalde que intervenga», dijo Amparo Bella. Y todo este debate se produjo poco antes de que el comité de Avanza comenzara una concentración en la plaza del Pilar, a las puertas del ayuntamiento, para protestar por la actitud de Azcón y el equipo de PP y Cs, que consideran que se han puesto del lado de la empresa. «Usted es la concejala de Servicios Públicos, no una consejera de Avanza», le dijo también Ranera a Chueca. Así, el debate sobre la huelga sigue y seguirá mientras el conflicto sigue enquistado. Los paros se mantendrán, si no hay cambios, durante el Pilar y después podrían endurecerse.