Ibercaja abona hasta 85.000 euros a cada cooperativista de Arcosur

La entidad financiera Ibercaja ya ha comenzado a devolver a los exsocios de las cooperativas Zaragoza Sur y Colectivas y Unifamiliares el aval que garantizaban la recuperación de las cantidades invertidas en la cooperativa en caso de que la construcción y finalización de las viviendas no se realizara en el plazo conveniado. Se trata de cuantías entre los 30.000 y los 40.000 euros a las que habría que sumar unos intereses del 30%, por lo que, en algunos caso, ascienden hasta los 85.000 euros. Por ahora, cerca de 60 excooperativistas ya han recuperado el dinero invertido.

La decisión final se ha tomado en los juzgados. El Juzgado de Primera Instancia de Madrid ha desestimado las oposiciones del avalista Ibercaja de alrededor de 90 casos, según explicaron desde el despacho Lamana Abogados, representante de unos 150 exsocios.

La entidad financiera aragonesa, que tuvo que hacerse responsable tras la quiebra de las cooperativas, ha peleado en los tribunales la devolución del aval. Los pleitos se iniciaron en el 2015 y años después de que explotara el boom inmobiliario, aquellos que apostaron por el desarrollo urbanístico de Arcosur vuelven a tener esperanza de recuperar su dinero.

Entre los argumentos que esgrimía destacaba dos aspectos: que se trataba de Viviendas de Protección Oficial (VPO) y que los cooperativistas fueron quienes quisieran darse de baja. Según declaró en su día la entidad bancaria, lo que cubría el aval era que no se acabasen las obras en tiempo y forma, pero según los cooperativistas, el contrato incluía que se abonaría la cuantía en caso de que no se entregasen las viviendas en la fecha acordada. De hecho, hay inmuebles que a día de hoy todavía no han sido ni construidos.

Los importes reclamados oscilan entre los 25.000 y los 50.000 euros, a los que hay que añadir las cantidades que se hubieran devengado, lo que oscilaría entre los 10.000 y 19.000 euros más, además del 30% que la ley prevé para satisfacer los intereses y costas de la propia ejecución. Es decir, las demandas ejecutivas reclaman importes entre los 48.000 y los 85.000 euros.

VALDESPARTERA / Según Lamana Abogados, esta misma historia se reproduce en otros barrios de nueva creación como Valdespartera, afectados por la crisis y con proyectos urbanístico paralizados o retrasados por la quiebra de las promotoras.

Actualmente, el Ayuntamiento de Zaragoza y la junta de compensación de Arcosur están negociando la recuperación del proyecto de urbanización por fases. La junta está trabajando en el diseño de un nuevo proyecto que tendrá que ser aprobado por la Gerencia de Urbanismo.