La oposición alega una cuestión de forma para volver a tumbar los créditos a las sociedades

Los cuatro grupos de la oposición en el Ayuntamiento de Zaragoza -PP, PSOE, Ciudadanos y CHA- han logrado retirar la propuesta del Gobierno de ZeC para transferir 12,3 millones de euros a sociedades y patronatos municipales y han exigido que los créditos se declaren no disponibles antes de votar.

Ha sido CHA el grupo que ha pedido formalmente la retirada, a la que se ha sumado el resto de la oposición, cuyos portavoces en el área han coincidido en acusar al consejero municipal de Economía y Cultura, Fernando Rivarés, de tomarles por "tontos".

PP, PSOE, Ciudadanos y CHA han insistido en que, en primer lugar, se debe dar cumplimiento a la moción aprobada por estas cuatro formaciones, que declara no disponibles estos créditos en tanto en cuanto no se vuelva a la representación proporcional en las sociedades.

Tras ello, se han mostrado dispuestos a votarlas individualmente en una comisión extraordinaria y en Pleno si se llevan de forma motivada.

La concejala popular María Navarro ha subrayado que el problema es que ZeC "se pasa las mayorías del Pleno por el arco del triunfo" y ha advertido que tendrán que devolverles su derecho a estar en las sociedades en proporción a sus votos, que les ha otorgado la ciudadanía.

"Pensar que los demás somos tontos no le lleva a ningún sitio", ha agregado.

El socialista Javier Trívez ha calificado el expediente traído por Rivarés de "tomadura de pelo" para "pasarse por el forro" la opinión mayoritaria del Pleno y ejecutar a su "libre albedrío" las partidas de las organismos autónomos.

Asimismo, ha acusado al Gobierno de la ciudad de tratar, sin éxito, de tumbar la moción aprobada por la oposición por vía judicial, mediante un decreto que "no estaba ajustado a derecho" y, ahora, con este expediente, que es "un insulto a la inteligencia".

Por último, ha afeado al consejero que utilice la "demagogia" en su discurso por decir que con estas decisiones de la oposición "la perjudicada es la ciudad", cuando se deben a su "obstinación" e "incapacidad", a pesar de que ha reconocido que las sociedades necesitan ese dinero.

La portavoz de Ciudadanos, Sara Fernández, ha manifestado que lo que piden los grupos "no es un capricho", sino que se trata de cumplir con el procedimiento detallado por el interventor en un informe.

A partir de allí, ha mostrado la "flexibilidad total" de su grupo para celebrar una comisión extraordinaria para declarar no disponibles los créditos y, posteriormente, votar cada una de las propuestas motivadas.

Leticia Crespo, de CHA, ha hecho un relato desde el 9 de febrero, fecha en la que el Gobierno de ZeC modificó la composición de los consejos de administración de las cuatro sociedades municipales aduciendo un "falso bloqueo" y tomando una serie de decisiones que "ya veremos cómo acaban", en referencia a la judicialización de este asunto.

En cuanto al expediente, ha considerado que implica un menosprecio a la moción aprobada por la oposición y que pretende "reírse" de ellos.

Rivarés ha intentado hacer una propuesta "in voce" para el cumplimiento de la moción y, así, poder aprobar esos créditos, lo cual ha sido de nuevo rechazado por la oposición al entender que no eran las formas.

Por todo ello, ha constatado que sí que hay bloqueo y, además, "un bloqueo creciente" que procede de una postura común de los cuatro grupos de la oposición, que en otras ocasiones han hecho caso omiso a los informes del interventor.

Del mismo modo, les ha recordado que a los patronatos, cuya composición no fue modificada, "no van porque no quieren", causando problemas económicos y laborales "serios" en los mismos.

El expediente estaba dividido en nueve puntos con partidas para las sociedades municipales Zaragoza Cultural, Zaragoza Deporte y Zaragoza Vivienda, así como ZGZ Arroba Desarrollo Expo, Mercazaragoza y los organismos autónomos de Artes Escénicas y de la Imagen, Educación y Bibliotecas, Turismo y el IMEFEZ.