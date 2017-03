El parlamento aragonés no destaca en cuestiones de transparencia

Las Cortes de Aragón no han quedado en buen lugar en el último informe publicado por Transparencia Iternacional. El paralemento autonómico ocupa el penúltimo lugar de una lista que encabeza la Asamblea de Madrid, seguido por los hemiciclos de Canarias y Castilla La Mancha. El último lugar lo ocupa Andalucía.

El presidente de la oenegé, Jesús Lizcano, reconoció que todas las instituciones «han mejorado en general» su índice de transparencia con respecto al primer informe elaborado el el 2014. Entonces, la puntuación media global fue de 64,1 puntos sobre cien, mientras que en esta segunda edición, correspondiente al año 2016, la puntuación media ha sido de 82,2 puntos. Aragón queda bastante por debajo, con una no ta de 64,4.

Según Lizcano, los parlamentos ya no son una «atalaya» o «torre de marfil» alejada de los ciudadanos y la tendencia es ir acercándose a los denominados «parlamentos abiertos». No obstante, puntualizó que todo lo que no llegue a la puntuación de cien «defrauda», porque todos ellos tienen todo lo necesario para alcanzar «la máxima transparencia».

SUSPENSO

Las Cortes de Aragón suspenden en el apartado sobre el derecho al acceso a la información. La ponencia que regula la reforma de la cámara autonómica ya ha tomado nota de esta deficiencia y está prevista la puesta en marcha de una página en internet en la que se garantice el conocimiento ciudadano de los documentos relacionados con la actividad de los diputados, así como con la composición de órganos, retribuciones, votaciones u órdenes del día.

También tienen la intención de facilitar toda esta documentación en formatos reutilizables y accesibles, de forma que se garantice que estos datos pueden ser utilizados de forma sencilla.

En el apartado con los ciudadanos, el informe que valora la actividad del pasado 2016 coloca al palacio de la Aljafería en el último lugar. «Más que aprobar o suspender, el objetivo del índice es empujar o presionar para que los parlamentos sean mas transparentes», destacan los autores del informe.