El pleno rechaza instar a la DGA a no renovar los conciertos educativos

El pleno del Ayuntamiento de Zaragoza ha rechazado hoy, con los votos del PP y el PSOE y la abstención de C's una moción de Zaragoza en Común, apoyada por CHA, para instar al Gobierno de Aragón a no renovar los conciertos educativos en las aulas cuya oferta pueda ser asumida por la enseñanza pública.

La concejala de Educación, Arantxa Gracia, ha justificado su iniciativa puesto que este año se renuevan los conciertos y dado que la concertada necesita alumnado para subsistir y "va a hacer todo lo que esté en su mano para conseguir clientela".

Gracia ha advertido de que la educación concertada es una "anomalía" y ha puesto como ejemplo el caso de Finlandia, donde el 98 % de la educación es pública frente al 69 % de España.

La iniciativa proponía además destinar los ahorros producidos por la no renovación de los conciertos a la mejora de la educación pública en los colegios de la ciudad, lo que, con los ahorros estimados del primer año se podría, entre otras, afrontar 956 nuevas becas de comedor o 5.143 becas de material escolar, según Zaragoza en Común.

Desde el PP, la concejala María Jesús Martínez del Campo ha advertido a Zaragoza en Común de que "para cargarse la enseñanza concertada lo que tienen que hacer es cambiar la ley", que, ha recordado, establece un régimen dual en el sistema educativo.

Martínez del Campo, quien ha calificado la moción de "sectaria, sesgada, injusta, contraria a derecho e improcedente", ha subrayado que el PP "siempre" ha defendido la libertad de elección porque "no tenemos derecho a elegir por los padres" que es lo que, a su juicio, "parece que quieren los partidos de izquierdas" cuando es una educación que "nos hace ser más iguales"

Para la concejala socialista Lola Campos se trata de un debate "interesado" y ha defendido que no se renueven conciertos en aquellas zonas donde la población escolar esté disminuyendo, respetando ratios, los derechos de los trabajadores y el mantenimiento del empleo y dando funcionalidad a las instalaciones.

Por último ha pedido dejar trabajar al Gobierno de Aragón en la renovación de conciertos, que, ha recordado, también está cerrando aulas y ha subrayado la necesidad de "ser rigurosos en el ajuste y reparto de cargas y servidumbres".

La concejala de Ciudadanos Cristina García ha acusado a ZeC de "demonizar" la enseñanza privada y ha apelado al derecho a decidir de los padres por la enseñanza que quieren para sus hijos.

"No entendemos la escuela concertada como subsidiaria de la pública sino complementaria" ha dicho García quien ha insistido en que el problema es la falta de un plan nacional de educación.

El portavoz de CHA, Carmelo Asensio, ha asegurado que los recortes presupuestarios han tenido "un claro sesgo ideológico", ya que entre 2011 y 2015, mientras la enseñanza pública ha sufrido un descenso de los fondos del 8 %, las ayudas a la concertada se han aumentado un 6 %.

En opinión de Asensio "no se trata de demonizar la enseñanza privada si no de racionalizar la oferta educativa y de adaptarse a las necesidades actuales", ajustando los conciertos a los "estrictamente necesarios" y que la concertada sea "subsidiaria" de donde no llegue la pública.

El pleno ha contado con la intervención de otras tres entidades, como CGT, que ha subrayado que el cambio demográfico ha llevado a que "un montón de aulas estén casi vacías" mientras se conciertan aulas con el sector privado y ha hecho referencia a un estudio realizado que revela que en Infantil y Primaria hay 41 aulas "innecesarias" con las que se podrían "ahorrar hasta 5 millones de euros que podrían invertirse en la pública.