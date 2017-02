ZeC decide en solitario que el 010 sea de gestión pública el 1 de marzo

El servicio municipal de asistencia telefónica 010 será municipalizado y a partir del 1 de marzo será de gestión pública. Sus 14 empleadas pasarán a ser personal indefinido no fijo hasta que se convoque la Oferta Pública de Empleo (OPE) de sus puestos. Así lo anunciaron ayer, sin previo aviso y sin negociarlo con los grupos, el alcalde de Zaragoza, Pedro Santisteve, y el responsable de Servicios Públicos y Personal, Alberto Cubero.

El acuerdo, que se tomó en una sesión extraordinaria, no gustó nada a la oposición, que cuestionó su legalidad jurídica. El Gobierno de ZeC tendrá que volver a someter al pleno la modificación de la plantilla con las 14 plazas para poder convocar la Oferta Pública de Empleo (OPE). Según el alcalde, los grupos no podrán votar en contra –sí abstenerse– al tratarse de un «acto reglado» por lo que tienen «la obligación legal» de aprobar la propuesta. Lo cierto es que esto sería así solo en el caso de que se tratase de un servicio esencial, que no lo es, o se hubiera producido una circunstancia sobrevenida. Santisteve explicó que de esta manera ZeC cumplía con su «compromiso» con estas trabajadoras porque, añadió, no quieren ser cómplices de esta «precariedad».

Cubero insistió en que existen informes de más de diez servicios que avalan el proceso de internalización y que el del interventor «no es desfavorable» sino que contempla una serie de «apreciaciones». El documento de Intervención también decía que debían crearse las plazas antes de iniciar la subrogación, algo que otro informe jurídico desmiente y que es utilizar como argumento por ZeC para obviar la condición del interventor.

El concejal aseguró que el «rescate» de las 14 empleadas generará un ahorro a las arcas públicas del 40% porque mantendrán su convenio, es decir, que seguirán cobrando lo mismo –alrededor de 800 euros mensuales que tanto ha criticado ZeC– , con el mismo horario laboral y las mismas condiciones laborales. Los gastos se incrementarán cuando el personal que gane la OPE entre a prestar el servicio ya que se aplicará el convenio municipal del momento.

Tanto Santisteve como Cubero destacaron el papel que han tenido las 14 empleadas y su «generosidad». «Agradecemos la altura de miras y la dignidad que han mostrado porque han estado en la arena política y han sido desprestigiadas».