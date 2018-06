Aitadi: «Estoy muy tranquilo, no encontraron nada en mi casa»

Said Aitadi seguía como siempre tras ganar la primera edición de los 10K Morata de Jalón Gran Premio Cemex Go. Estaba sentado con unos amigos en la terraza de una cafetería de la plaza de España de la localidad zaragozana. El marroquí es tímido, amable y humilde. No exteriorizaba la alegría tras vencer con comodidad con un crono de 31.16. En chicas ganó Ángela Jiménez, del Scorpio, con 40.11. Pero el fondista del Guadalajara ha pasado una semana de perros. El miércoles la Policía Nacional registró su domicilio y fue detenido junto a Rachid Najid y su esposa Malika Asahssah por presunta posesión de sustancias dopantes.

Tras ser liberado la vida ha seguido igual para los atletas marroquís. Ignacio Jimeno, organizador de la carrera y amigo de los atletas, lo pasó muy mal. Pero decidió que todo se desarrollara como si no hubiera pasado nada. El sábado Najid y Aitadi dieron una charla de atletismo en Morata y el domingo Aitadi partió con el dorsal 2. Najid estaba inscrito, pero trabajó como director técnico de los 10K. La mayoría de los paisanos y los atletas sabían la noticia. Algunos pensaban que era cuestión de tiempo que los pillaran. Najid y su esposa ya habían sido suspendidos por dopaje y la progresión de Aitadi ha sido espectacular desde que lo prepara Najid. Aitadi ha corrido los dos últimos maratones en Valencia y Seúl en tiempos impresionantes. En España hizo 2.08.11 y en Corea, 2.08.35.

Tras ganar una carrera entre amigos Aitadi se mostraba como siempre, tranquilo y sereno. «La carrera ha sido muy dura y tenía dos cuestas. El público ha estado muy cálido conmigo». En el kilómetro 5 dejó a Serrano, que estuvo sancionado por dopaje por la Federación Española. Reconoce que no le había afectado todo lo sucedido la pasada semana. «Estoy muy tranquilo con mi corazón y mi cabeza. Solo tengo unas vitaminas para recuperar, conozco al que me ha denunciado. La gente ya me conoce y sabe que Said Aitadi sufre en los entrenamientos y que llega a hacer 240 kilómetros semanales para el maratón. Me gusta sufrir. Buscaron cosas prohibidas en mi casa, pero no encontraron nada. Todo ha salido bien», indicaba el ganador. Aitadi es ambicioso para el futuro. «Si Dios quiere correré con España en el maratón de los Juegos de Tokio. ¡Ojalá!», afirmaba el atleta de 36 años.

Rachid Najid lo ha pasado muy mal tras su detención por la policía nacional. «Nos ha caído como un jarro de agua fría. No estamos acostumbrados a estas cosas. Han hecho daño a nuestra imagen. De repente nos vinieron unos policías de Madrid y de Zaragoza a casa el miércoles por la mañana. No encontraron nada». El atleta veterano de 42 años les preguntó qué querían. «Me dijeron que éramos sospechosos de tráfico de sustancias prohibidas. Yo sé quién nos ha denunciado. Solo teníamos vitamina C, paracetamol, creatina y hierbas de nuestro país. No había ningún medicamento dopante. Cuando analicen lo que han encontrado llevaremos a cabo nuestras denuncias», indicaba Rachid Najid. Explica que «tuvimos que cumplir la ley. Declaramos delante de la juez y en doce horas estábamos libres. La conciencia la tenemos tranquila».

Najid decía que Aitadi «está muy bajo de ánimo. Nunca hizo nada malo, ni ha tomado nunca nada prohibido. Al público de Morata lo he visto volcado con nosotros. El grupo de entrenamiento del AD Jalón ha venido a animarnos», explicaba. Najid lleva un año y medio viviendo en Calatayud, fue internacional con España en el 2010, corrió el maratón en 2.17 y hace ocho meses tuvo una niña.